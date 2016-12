Vianoce a vianočná večera netradične. Čo jedia ľudia vo svete? 

Ohodnoť článok

Vianoce sa šíria celým svetom a k Štedrej večeri si ľudia posadajú bez rozdielov rasy, národnosti či viery. Odlišnosti v jednotlivých kultúrach sa však ukážu pri stole, pretože čo národ alebo kraj, to iné obľúbené sviatočné jedlá.

Ak by sme mali pripraviť štedrovečerné menu, ktoré by tvorili vianočné jedlá z rôznych kútov sveta, zoznam by bol nekonečne dlhý. Rôznorodosť kultúr a zvykov v jednotlivých krajinách sa podpisuje aj na pestrosti sviatočných pokrmov. Poďme sa teda pozrieť na to, aké vianočné pochúťky obľubujú ľudia vo svete a ktovie, možno sa nejakým receptom necháte inšpirovať.

Anglo-americký moriak a tekvicový koláč

Vianočné menu v anglo-americkom svete je nám dobre známe, aj keď akosi mu nevieme prísť na chuť. Moriaka si ešte predstaviť dokážeme, no ich tekvicový koláč nenahradí naše linecké koláčiky, štrúdľu a medovníčky. Podobné menu majú aj v ďalekej Austrálii, no vzhľadom na prebiehajúce leto tam slávia formou piknikov na pláži.

Francúzi vsádzajú na pestrú ponuku jedál

Keď chceme nájsť krajinu, kde je na vianočnom stole najviac druhov jedla, musíme ísť do Francúzska. Tam si užívajú hojnosť naplno a medzi ich tradičnými pokrmami nechýba hus či kačacia pečienka, údený losos a špeciality ako slimáky, ustrice a žabacie stehienka. Povestný je aj tradičný čokoládový koláč Buche de Noel, ktorý vzhľadom pripomína drevené poleno.

Na severe milujú ryžu a dodržiavajú pôst

Svojský štýl slávenia Vianoc majú aj škandinávske krajiny, pre ktoré je typická zdržanlivosť v jedení až do večera. Cez deň konzumujú iba ľahké jedlá z ryže, napríklad v Nórsku ryžovú kašu s roztopeným maslom alebo v Dánsku ryžový nákyp s mandľami poliatymi mliekom.

Taliani jedia ako numerológovia

Taliani sú národom pestrosti a rozmanitosti, takže zvyky sú všade iné. Po celej krajine je však typické pripravovať hostinu zo siedmych pokrmov, čo symbolizuje sedem dní stvorenia sveta. Do polnoci sa nekonzumuje mäso, ktoré sa nahrádza niekoľkými chodmi z morských plodov. Po polnočnej omši začína veľkolepá hostina s pravým talianskym apetítom na mäso a víno.

Mexická kuchyňa pozýva na Tamales

V Mexiku ako katolícky založenej krajine sa Vianoce vnímajú zo spirituálneho hľadiska, no dobrou hostinou tam nepohrdnú. Typickým štedrovečerným jedlom je Tamales, teda cestíčko s kúskami mäsa zabalené do kukuričných šupiek. Jeho príprava podlieha dlhoročnej tradícii, takže hromadné skupiny žien sa stretávajú v kruhu za účelom varenia, tak ako za starých čias.

Latinská Amerika si vychutnáva špeciality z mäsa

Horkokrvní obyvatelia Latinskej Ameriky si radi pochutia na rôznych mäsitých špecialitách. V Argentíne je obľúbená pečienka z páva alebo vittello tonnato, čo je recept na teľacie plátky privezený z Talianska. Brazílčania nedajú dopustiť na typického pečeného moriaka a Kubánci najradšej konzumujú dusenú fazuľu, bravčové stehno a vyprážané banány.

Vianočné menu na exotický etiópsky spôsob

V Afrike sa Vianoce oslavujú pomenej, no napríklad v Etiópii patria k najväčším udalostiam roka. Počas Štedrej večere sa podáva pikantné dusené kura servírované na špeciálnej placke známe ako Doro wat. Miestni si potrpia aj na aperitív, ktorým je obľúbené medové víno.

Juhoafričania večerajú vonku v prírode

Vianoce maju svoju váhu aj v Juhoafrickej republike, kde však prebieha letné obdobie a oslavy sa menia na netradičný zážitok. Zoznam jedál sa príliš nelíši od anglo-amerického menu, no podstatná je tradícia stolovať vonku v prírode, kde má pečený moriak lepšiu chuť.

Pestrá ponuka vianočných jedál z celého sveta môže poslúžiť ako skvelá inšpirácia k príprave Štedrej večere netradičným spôsobom. Na výber je toho dosť, stačí si vybrať to, čo ulahodí našich chuťovým bunkám. A ak vás špeciality zo zahraničia nezaujali a chcete ostať verní domácim tradíciám, stávajú sa aspoň dobrým námetom pre kuchárske knihy a relácie o varení.