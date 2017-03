Trápi vás jarná únava? Poradíme vám, ako ju prekonať

Ohodnoť článok

Dni sa predlžujú, kvety kvitnú a vtáčiky štebocú. Inými slovami – prichádza jar. K obdobiu jari však neodmysliteľne patrí aj takzvaná jarná únava, ktorá vás môže poriadne potrápiť. Chcete sa jej vyhnúť? Poradíme vám!

Jarná únava dá nášmu telu zabrať

Hoci sa s príchodom jari všetko prebúdza k životu, ľudský organizmus reaguje na dlhšie a slnečnejšie dni nie až tak priaznivo, ako by ste možno očakávali. Ospalosť, malátnosť, strata chuti do jedla, problémy s koncentráciou, bolesti hlavy, oslabená imunita, náladovosť či úzkosť – to všetko môžu byť prejavy jarnej únavy, ktorá je výsledkom reakcie nášho tela na náhlu zmenu ročných období. Aj keď z lekárskeho hľadiska nejde o ochorenie, netreba ju podceňovať.

Jarná únava je v podstate obdobie akejsi vnútornej reorganizácie a adaptácie nášho organizmu na prechod zo zimného do letného obdobia. A keďže je pre naše telo akákoľvek zmena stresujúca, zmenou ročného obdobia dochádza k narušeniu nášho biorytmu, z čoho je telo prirodzene zmätené. Navyše, po dlhej zime trpíme nedostatkom vitamínov, sme unavení a zvýšená spotreba energie, ktorú so sebou prinášajú dlhšie dni, na nás preto pôsobí nepriaznivo. Základom boja proti jarnej únave je preto dodať telu potrebnú energiu a minimalizovať stres.

Ako bojovať s únavou

Ak chcete s jarnou únavou zatočiť, mali by ste si v prvom rade dopriať kvalitný, sedem až osem hodinový spánok. Vyhnite sa preto – najmä vo večerných hodinách – pitiu alkoholu a kávy. Pokiaľ sa aj napriek tomu cítite počas dňa ospalo, zdriemnite si.

Dôležité sú tiež výdatné raňajky, ktoré by mali byť základom každého jedného dňa. Počas dňa však jedzte radšej menej, ale častejšie. Obmedzte mastné a ťažké jedlá a do vášho jedálnička zaraďte predovšetkým ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky, ktoré vám pomôžu doplniť potrebné vitamíny a proteíny. Na boj s únavou je dobrá napríklad listová zelenina, orechy, mäso či ryby, ktoré sú bohaté na železo. Nezabúdajte ani na pravidelný pitný režim.

Ráno začnite studenou sprchou, ktorá vás prebudí a dá vám pocit sviežosti. Nájdite si aj zopár minút aj na cvičenie, ktoré vás taktiež nabije energiou, udrží vás v kondícií a zaplaví vás pocitmi šťastia.

Uistite sa, že máte dostatok pobytu vonku a namiesto jazdy autom zvoľte radšej bicykel alebo sa prejdite. Čerstvý vzduch vám dozaista prospeje. Nedovoľte, aby vás jarná únava premohla a vychutnajte si jarné počasie plnými dúškami.