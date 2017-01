Ako vyhrať boj s ranným vstávaním

Ohodnoť článok

Väčšinu rán ste šťastní ak sa dokážete vykopať z postele nie to ešte spraviť si raňajky, zabehať si či vypraviť deti do školy. Ako vyhrať ranný boj?

Večerajte skôr,

Stať sa ranným vtáčaťom nie je iba o tom nastaviť si alarm o dve hodiny skôr. Je to o tom prispôsobiť si celý deň tak aby ste všetko robili skôr, vrátane trávenia jedla. Ak si dáte za cieľ vstať ráno o šiestej mali by ste s večerou skončiť do ôsmej hodiny večer pred tým. Aby váš žalúdok mal aspoň dve hodiny na trávenie a mohli ste sa dať do kľudu.

Kávu vymeňte za bylinkový čaj

Ak sa vaša myseľ nevie zastaviť keď sa snažíte zaspať skôr zakážte si kofeín po jednej hodine poobede. Akonáhle zapadne slnko po dúškoch vypite čaj z valeriány lekárskej, ktorý vám pomôže sa uvoľniť a pripraviť sa na skorší spánok.

Vypnite televíziu

Príbeh zo života: Je osem hodín večer a vy ešte stále škrtáte položky zo zoznamu úloh. Potom sa neviete odtrhnúť od obľúbeného seriálu pri pochutnávaní si na koláčiku a zrazu je polnoc. Namiesto toho si prečítajte knihu pri ktorej si odpočiniete a uvidíte, že pred dočítaním kapitoly zaspíte.

Odložte to na ráno

Veci ako posilka, nákup potravín či umývanie vlasov si nechajte na ráno. Vytvoríte si tak štruktúrovaný zoznam úloh a stihnete to dva krát rýchlejšie. Neuveríte o koľko sú obchody ráno prázdnejšie.

Zahrajte sa s budíkom na schovávačku

Poznáte ten pocit keď sa zobudíte a uvedomíte si, že ste budík už tri krát odložili? Je to celkom ťažké urobiť ak si budík každú noc dáte na úplne iné miesto. Napríklad jednu noc pod posteľ, ďalšiu na poličku a tretiu noc do chodby.

Na niekoľko nocí sa zmierte sa s horším spánkom

Je to nevyhnutné: Ak si čas kedy idete spať posúvate o niekoľko hodín skôr je to až povinnosť mať niekoľko nepokojných nocí a omámených rán. Nenechajte sa vykoľajiť. Len si pomyslite, ak sa takto unavene cítite keď sa prebudíte, prezliekať sa do pyžama po večeri bude úžasné.

Vytrvajte

Vieme. V piatok večer chcete ostať dlho do noci a v sobotu spať do poobedia. No čím viac si narušíte svoj spánkový rozvrh cez víkend tým zložitejšie bude dostať sa spať do koľají v pondelok. Dajte si drink či dva a včas vyrazte domov pod perinu. To najlepšie z oboch svetov.

