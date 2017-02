9 vecí, vďaka ktorým ste ľuďom okamžite nesympatickí

Ohodnoť článok

Niekedy stačí naozaj málo, aby sa vám niekto znepáčil. Alebo vy jemu.

Zverejňovanie priveľa fotografií na Facebooku

Je to lákavé, no kontraproduktívne. Prieskum totiž dokázal, že táto „úchylka“ môže naštrbiť vzťahy v skutočnom živote. Kamarátom sa nepáči, ak zverejňujete priveľa fotiek s rodinou, a naopak.

Priveľa alebo primálo priateľov na Facebooku

Zlatý stred je vraj okolo 300 priateľov. Prieskum ukázal, že ľudí rovnako odradí, keď máte „len“ 100 facebookových priateľov, ako keď máte vyše 300. Že prečo? Vyvoláva to dojem, že človek trávi priveľa času na sociálnych médiách a žiadosti o priateľstvá rozosiela zo zúfalstva. Vedci však zároveň upozorňujú, že v kruhoch, kde je priemerný počet priateľov 1000, sa čísla prispôsobujú tomuto priemeru. Štúdia zároveň odhalila, že účastníci prieskumu si súvislosť medzi počtom priateľov a sympatiami neuvedomovali.

Priznanie sa k niečomu extrémne osobnému na začiatku vzťahu

Zdôverenie sa je veľmi dobrý spôsob, ako sa s niekým zblížiť. No aj tu treba mať mieru. Ak na začiatku vzťahu prezradíte priveľa – napríklad, že váš súrodenec má mimomanželský pomer – môžete vyvolať dojem, že vám chýba sebavedomie, a v očiach druhého klesnete. Zostaňte radšej pri konverzácii o koníčkoch a obľúbených filmoch.

Samé otázky, žiadne odpovede

Ak sa druhého pýtate na jeho osobný život, no sami o sebe nič neprezradíte, nenadviažete s ním dobré spojenie. K tejto taktike sa často utiekajú nesmelí a neistí ľudia v snahe odvrátiť pozornosť od seba, no nie je to najšťastnejšia voľba. Obojstranné zdôverenie sa je omnoho účinnejšie.

Profilová fotka príliš zblízka

Detailné fotografie tváre zhotovené zo vzdialenosti 45 cm či menej pôsobia menej dôveryhodne, atraktívne a profesionálne. Na svoj LinkedIn profil si radšej zvoľte štandardnú fotografiu na štýl pasu.

Skrývanie emócií

Výskum naznačuje, že ľudia, ktorí napríklad pri pozeraní filmov „dusia“ svoje pocity, sú nezávislým pozorovateľom menej sympatickí než tí, ktorí dajú emóciám voľný priebeh. Vedci si myslia, že je to tým, že pri hľadaní nových priateľstiev hľadáme niekoho, kto je schopný opätovať naše city.

Príliš milé správanie

Altruizmus je síce obdivuhodný, ale nie vždy si ním získate priazeň. Ľuďom sa nemusí páčiť, že ste „lepší ako oni“ a dokonca vás môžu podozrievať z nekalých úmyslov. To však neznamená, že by ste preto mali prestať vykonávať dobré skutky.

Predstieraná skromnosť a „nenápadné“ chválenkárstvo

Poznáte to. Niekto o sebe rozpráva dehonestujúcim tónom, ale v podstate sa chváli. Táto vlastnosť lezie na nervy aj zamestnávateľom. Ak na pohovore pri otázke, aké sú vaše horšie vlastnosti, odpoviete, že ste príliš veľký perfekcionista, personalistu si nezískate. Radšej buďte úprimný alebo vypichnite slabosť, ktorá s ponúkanou prácou nemá veľa spoločného.

Očividná nervozita

Ak sa v stresových situáciách potíte, môže sa to obrátiť proti vám. Vedci zistili, že pach potu z nervozity je pre ľudí nepríjemnejší ako iné typy potu, a že dokonca negatívne ovplyvňuje naše vnímanie iných. Preto radšej nešetrite deodorantom.

Zdroj: businessinsider.com