Jar v Bratislave štartuje. Naštartujte sa aj vy. Máme pre vás zoznam aktivít  

Do Bratislavy konečne zavítala jar. Oficiálne aj v kalendári a neoficiálne ju už taktiež cítime vo vzduchu. Naša redakcia pre vás prichystala zoznam aktivít, ktoré môžete v Bratislave robiť už tento víkend a privítať jar vo veľkom štýle. Avšak, neprežeňte to – stále je chladno, no slnečno. Bratislavčania jar milujú, obzvlášť po tejto dlhej zime, ktorá dala zabrať hádam každému. Pozrite si zoznam aktivít v Bratislave a napíšte nám do komentára taktiež vaše tipy ako trávite prvé teplé víkendy v Bratislave.

Prejdite sa popri Dunaji. Máme pre vás túto odporúčanú trasu

Prechádzky okolo Dunaja Bratislavčania milujú. Dunaj je predsa symbolom nášho mesta. Zostavili sme pre vás v redakcii odporúčanú trasu, ktorú by ste mohli vyskúšať už tento víkend. Začnite na Rázusovom nábreží a po Moste SNP sa prejdite peši až do Sadu Janka Kráľa. Tu pobudnite na lavičke a spočítajte všetky lode na Dunaji.

Svojou prechádzkou pokračujte cez celý Sad Janka Kráľa, čo je najstarší verejný park v Strednej Európe. Dostanete sa k Starému Mostu, ktorý je po nedávnej rekonštrukcii naozaj nádherný. Na moste sa nachádza niekoľko lavičiek a odpočinkových plôch, takže sa s prechádzkou nemusíte ponáhľať. Prechádzku zakončite na promenáde pred Eurovea, kde vám veľmi dobre po prechádzke padne teplé espresso.

Navštívte Bratislavskú ZOO s botanickú záhradu v jeden deň

Ak vás centrum neláka, bežte sa pozrieť za mesto a navštívte našu ZOO v Mlynskej doline. Nakoľko sa hneď vedľa nachádza aj botanická záhrada, prečo nezbehnúť aj sem? Po skončení zimnej sezóny bude záhrada pre verejnosť otvorená presne 1.apríla, čo je sobota. Počas leta sa tu môžeme taktiež tešiť na letné koncerty počas Karlovarského leta.

Spravte si piknik v Medickej záhrade a ochutnajte famóznu zmrzlinu v centre

Piknik v Medickej záhrade sa pre Bratislavčanov v poslednej dobe stáva akousi tradíciou oslavy príchodu jari. Stretávajú sa tu mladí, ktorí radi sedia viac v zadnej časti pri vodnej fajke, no taktiež mamičky s kočíkmi a aj dôchodcovia. Medická záhrada je miestom pre všetkých a počas leta sa tu organizujú taktiež letné čitárne a cvičenia jogy.

V záhrade nájdete taktiež pomník Martina Kukučína a Sándora Petófiho.