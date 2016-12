Aké videá sú na slovenskom Youtube najpopulárnejšie?

Ohodnoť článok

Hudba a zábava pre deti, tým sme žili na Slovensku na YouTube

Google už tradične v závere roka zverejňuje rebríčky najpopulárnejších videí. YouTube Rewind odhaľuje najpopulárnejšie videá, ktoré používatelia sledovali na najväčšej videoplatforme YouTube za posledný rok. Detská zábava na čele s Mášou a Medveďom ovládla nehudobný rebríček, najpopulárnejšou piesňou sa stala „Hymn for the weekend“ od skupiny Coldplay.

„V rámci hudobného rebríčka sa Slováci držia zahraničných trendov, sme však radi, že svoje miesto si v ňom nájde aj domáca produkcia. Na druhej strane, ten nehudobný rebríček nám už minulý rok naznačil nastupujúci trend, ktorý ho tento rok takmer úplne ovládol – detská zábava na YouTube dnes jednoducho hýbe Slovenskom,“ povedala Alžbeta Houzarová, PR manažérka Google pre Českú republiku a Slovensko.

Rebríček najpopulárnejších nehudobných videí roka okrem jedného vedie zábava pre najmenších – animovaný seriál Máša a Medveď ako aj hudobne spracované príbehy z dielne FÍHA tralala obsadili až 6 miest. O zábavu pre (o niečo staršie) deti sa zase stará česká detská hviezda Misha so svojimi šialenosťami – pesničky na tému populárnych hier ako Pokémon GO, Minecraft či League of Legends. Jediné video, ktoré nie je pre deti a našlo si cestu do rebríčka je pieseň Túlam sa v podaní Gipsy Čáve.

Slovenský YouTube Rewind 2016 – najpopulárnejšie nehudobné videá:

Špeciálne rebríčky

TOP 5 „SK YOUTUBERI“

Na YouTube okrem zábavy hľadáme samozrejme aj hudbu. V rebríčku TOP 10 najpopulárnejších hudobných videí roka figurujú okrem zahraničných interpretov aj Kali a Mária Čírová. Top piesňami sa stala Hymn for the weekend od Coldplay, nasledovaná Sofiou od Alvara Solera a prvú trojicu uzatvára Sia a Sean Paul s piesňou Cheap Thrills.

Slovenský YouTube Rewind 2016 – najpopulárnejšie hudobné videá:

Rebríčky najpopulárnejších YouTube videí v roku 2016 sú zostavované na základe vzhliadnutí, zdieľaní, komentárov, likov a ďalších faktorov.

