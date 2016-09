Ohodnoť článok

Grace nikdy neverila magickým príbehom o drakovi, ktorý žije hlboko v horách. A aj keď jej otec rozprával tieto príbehy dlhé roky, stále ich brala len ako výmysel. Až dokým nespozná malého chlapca menom Pete. Tento desaťročný chlapec bez domova žije v tajomnom lese so svojim kamarátom Elliotom. Ten sa podľa jeho popisu nápadne podobá drakovi z príbehov. Grace nedokáže prestať myslieť na Peteov popis, a tak sa rozhodne preskúmať jeho život a zistiť, či jeho veľký kamarát skutočne existuje.

Osobné hodnotenie Scény si určite užijete, a to najmä tie, kde sa Pete nachádza so svojím drakom. Jeho výkon je naozaj uveriteľný a samotné znázornenie draka je taktiež obdivuhodné. Konečne sa dostávame k filmu, kde nadprirodzené stvorenie nerozpráva. Zato jeho mimika je natoľko fantastická, že z nej dokážeme mnoho vyčítať.

Ako to už u filmov s nadprirodzenými bytosťami býva, aj tu sa drak dostáva do povedomia a vďaka nemu sa celkový život Peteho obráti naruby. Samozrejme, aj v tomto prípade to bude k lepšiemu.

Vo filme nájdeme veľmi dobrý kontrast Peteho a draka vs. civilizácie. Celý príbeh obohacuje najmä to, že sa v ňom po dlhej dobe dáva láska do úzadia a na povrch vychádzajú pocity smútku či radosti.

