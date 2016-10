Ohodnoť článok

Naši a svetoví: Medzi Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí, sú úspešní lekári, biológovia, matematici, ekonómovia, vysokoškolskí pedagógovia na prestížnych univerzitách, piloti v medzinárodných leteckých spoločnostiach aj námorní dôstojníci, operní speváci, hudobní skladatelia, výtvarníci.

Tip redakcie: Začítajte sa do novinky: Tanec s drakmi

Podľa najnovších odhadov žije a pracuje v zahraničí približne dvesto- až tristotisíc Slovákov. Majú pečať mimoriadne pracovitých ľudí, ktorí dosiahli úspech iba vlastným umom a usilovnosťou.

Vo svete sa pred nimi skláňajú, uznávajú ich kvality, no my doma sa o nich dozvedáme len úchytkom, náhodou, od známych, od susedov…

Aby sa úspechy Slovákov vo svete nešírili len „šepkandou“, v Rádiu Slovensko dostali vo vysielaní priestor rozhovory s osobnosťami, ktoré sa v rozličných oblastiach presadili vo svete. A teraz vyšla o nich kniha Naši a svetoví.

Vedeli ste, že … ekonóm Martin Berka, vysokoškolský pedagóg na Novom Zélande, je zatiaľ jediný Slovák, ktorému sa na plavidle podarilo zdolať vzdialenosť z Austrálie na Nový Zéland? … typograf Peter Biľak má na starosti webovú stránku holandskej kráľovskej rodiny a ním navrhnuté typy písma používajú v Európskom parlamente?

Vôbec som nevedela po taliansky. V prvom filme, kde som hrala Slovanku, som to ani nepotrebovala. Ale potom to bola pre mňa výzva. Prichádzali ďalšie ponuky stvárniť Slovanky s podobným príbehom, prostitútky, drogovo závislé ženy. Tvrdo som ich odmietala. Prekážalo mi, že Taliani nás vidia ako úbohé chudery, čo prichádzajú do Talianska, hľadajú si prácu a skončia ako prostitútky. S týmto klišé bojujem v Taliansku celý život. Barbora Bobuľová, herečka

Tip redakcie: Cenu za najlepší TV seriál vyhráva…Slovensko

ĽUBICA HARGAŠOVÁ je jedna z najznámejších redaktoriek Slovenského rozhlasu, pôsobí v médiách už viac ako štyri desaťročia. Pripravuje kontaktové, moderované relácie, umelecko-publicistické pásma, ale jej doménou sú najmä reportážne relácie z rôznych kútov Slovenska.

Rozhlas už odvysielal takmer 200 miniportrétov osobností. Za tieto rozhovory získala Ľubica Hargašová v roku 2013 výročnú novinársku cenu Literárneho fondu. Teraz vyšlo 21 portrétov v knihe Naši a svetoví.

Čítajte tiež:

Kalisa Martin – nemala peniaze, no otvorila hotel

Povinná školská dochádzka z desať na dvanásť rokov

Comments

comments