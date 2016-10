Ohodnoť článok

Bratislava 25. októbra (TASR) – Na ministerstve školstva prebiehajú počas tohto týždňa okrúhle stoly k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré rezort zverejnil tento mesiac. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania obsahuje základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania.

Na rokovaniach sa zúčastňuje tím tvorcov téz národného programu spolu so všetkými príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ako aj so zástupcami odborov a zriaďovateľov. “Po ukončení odborných diskusií tím expertov pripraví rozpracovanú verziu národného programu, ktorú rezort školstva predloží na diskusiu širšej verejnosti,” uvádza ministerstvo. Predpokladá, že národný program bude predložený na rokovanie vlády a následne do Národnej rady SR v prvom štvrťroku budúceho roka.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania rieši štyri kľúčové oblasti, a to kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých, postavenie a fungovanie učiteľov, odborné vzdelávanie a financovanie i riadenie školstva.

V rámci programu sa napríklad navrhuje, aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. Zmenou by malo prejsť aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov, ktoré by už nemalo byť prepojené s ich finančným odmeňovaním prostredníctvom kreditových príplatkov, tak ako je to v súčasnosti. Desaťročnú povinnú školskú dochádzku má nahradiť povinné vzdelávanie, ktoré bude trvať 12 rokov. Deti tak začnú s povinným vzdelávaním už v piatom roku života a skončia ako 17-ročné. Po novom by malo do prvého stupňa patriť prvých päť ročníkov a do druhého zvyšné štyri ročníky.

