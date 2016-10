Zlaté Moravce: Nový závod na výrobu automobilových komponentov

Ohodnoť článok

Zlaté Moravce 21. októbra (TASR) – V Zlatých Moravciach vznikne nový závod na výrobu automobilových komponentov. Jeho výstavba by sa mala začať v marci budúceho roka, ukončená by mala byť do decembra 2017. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 25 miliónov eur, investor plánuje vytvoriť 500 nových pracovných miest.

Zámer výstavby strojársko-elektrotechnického závodu na výrobu automobilových komponentov predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie spoločnosť ARDIS, a. s., Žiar nad Hronom, ktorá by mala postaviť závod pre Altra Industrial Motion. Americký strojársky koncern už jednu výrobnú halu v Zlatých Moravciach má. Nachádza sa v blízkosti budúceho závodu a po jeho dostavbe by mala byť výroba z existujúcej haly presunutá do nových priestorov.

TIP redakcie: Bratislava: Auto sa zrazilo s autobusom – zranili sa štyria ľudia

Dva typy výroby

Nový výrobný závod by mal vyrásť na pozemku s rozlohou 81.967 štvorcových metrov, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti priemyselnej zóny v Zlatých Moravciach. V súčasnosti je pozemok voľný, nenachádzajú sa na ňom žiadne stavebné objekty. Výstavba sa predpokladá v dvoch etapách, v ktorých by mali vzniknúť dve výrobné haly, administratívna budova a zázemie. Samotná prevádzka bude rozdelená na dva typy výroby, pričom 30 % zamestnancov bude pracovať v trojzmennej prevádzke a zvyšok v jednozmennom režime.

TIP redakcie: Na Gemer a Horehronie investori zabúdajú

Zvyšujúci dopyt po produkte

„Navrhovaná činnosť bude patriť priemyselnému koncernu, ktorý je ako celok významným svetovým producentom v oblasti strojárskeho priemyslu,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii. Výstavba novej výrobnej haly súvisí so stále sa zvyšujúcim dopytom zákazníkov po produktoch spoločnosti.

TIP redakcie: Mercedes-Benz a jeho nový projekt ,,In car office”

Comments

comments