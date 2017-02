CINEMAX spúšťa MAMIČKOVO 5 (100%) 2 votes

Pre mamičky na materskej dovolenke s deťmi od 1 do 4 rokov, pripravilo kino CINEMAX BORY dopoludnie, ktoré si naplno užijú mamy aj deti.

Mamička bude mať chvíľu len pre seba, navyše s možnosťou pozrieť si film, na ktorý by sa v klasickom premietacom čase do kina nedostala. O svojho potomka sa nemusí báť. Kým ona si v pohodlí kina vychutná maximálny filmový zážitok, o jej dieťa sa zatiaľ postarajú profesionáli zo SPORT KIDS ACADEMY.

Detská športová akadémia je zameraná na všeobecnú pohybovú prípravu a pohybové programy pre deti vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov. Funguje v Bratislave od roku 2013 a v pomerne krátkom čase si už vybudovala silnú základňu detí a profesionálnych pedagógov.

Akadémia má svoju základňu v nákupno-zábavnom centre Bory Mall – BORY Gym, len niekoľko metrov od najmodernejšieho slovenského kina CINEMAX (priamo oproti cez chodbu).

Ako prvý film z pripravovanej série eventov, si budú môcť mamičky vychutnať najúspešnejší slovenský film posledných rokov Všetko alebo nič, nakrútený podľa rovnomennej knihy spisovateľky a vydavateľky Evity Urbaníkovej.

Kino bude teda patriť nerozlučnej trojici, Linde (Táňa Pauhofová), Vande (Klára Issová) a Edovi (Ľuboš Kostelný), ktorú spája vrúcne, oddané priateľstvo. Ich bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh a pohľadu na svet robí ich vzťah komplikovanejším, ako by sa zdalo… Príbeh na Slovensku zaujal už viac ako štvrť milióna divákov a určite poteší citlivú dušu každej mamičky, ktorá si pri ňom dokonale odpočinie.

Mamičkovo je pilotný projekt, ktorý spúšťa multikino CINEMAX BORY v spolupráci so SPORT KIDS ACADEMY. V kinách na diváčky bude čakať pohodlné sedenie, dokonalý zvuk a skvelý obraz! Jednoducho maximálny filmový zážitok.

Mamičky si ho budú môcť vychutnať po prvý krát už 28. februára o 10:00 h za jedinečné vstupné 9,95 Eur, v ktorom je zarátaná suma za film aj pobyt dieťaťa v zariadení SPORT KIDS ACADEMY, kde to s deťmi naozaj vedia. V prípade nutnosti sa mamička k svojmu dieťaťu dostane za pár sekúnd.

