BOLO NÁS JEDENÁSŤ NAŽIVO V ŠTÚDIU L+S

9. a 10. mája zopakujeme v Štúdiu L+S azda najsilnejší moment Pohody 2017. Milan Lasica a ďalších 15 skvelých spevákov a muzikantov zahrá naživo legendárny album trojice Lasica-Satinský-Filip Bolo nás jedenásť. Slávne piesne ako „Za dedinou“, „Keď som išiel“, „Vyletel vták“ či „Do batôžka“ môžete počuť v komornom prostredí divadla tentokrát aj s Jiřím Stivínom už o pár dní v Bratislave.

„Ak by Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Paríži hľadal jednotku pre dokonalé spojenie humoru, nadhľadu, skladateľského génia a virtuozity, jednoznačným adeptom by bol album Bolo nás jedenásť trojice Lasica – Satinský – Filip,“ vraví o albume Michal Kaščák. Prvýkrát v histórii zaznel naživo na Pohode, teraz sa na dva dni nasťahuje do Štúdia L+S. Divákom tak ponúkne možnosť vypočuť si celkom zblízka zľudovené piesne z albumu Bolo nás jedenásť. Milan Lasica bude spievať Lasicu, Dorota Nvotová svojho otca Jara Filipa a viaceré známe osobnosti budú alternovať Jula Satinského.

Virtuózny Jiří Stivín si zopakuje svoje party, ktoré nahral na pôvodný album, rytmiku má v rukách Martin Valihora a Marek Minárik (exLucie), gitaru Dano Salontay (Longital), cimbal Andrej Jarolím. Skupina je rozšírená o sláčikové kvarteto (Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic, Peter Kaščák) a spevácke party Jula Satinského si podelili Braňo Jobus, Martin Višňovský (Chiki liki tu-a), Juraj Podmanický (Billy Barman), Tomáš Šedivý „Lasky“ (Para) a Michal Kaščák, ktorý to všetko vymyslel. O projekcie sa postarali Ján Šicko a jeho študenti Šimon Chovan a Barbora Bohušová.

