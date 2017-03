Ako cestovať správne? Odpoveďou je trvalo udržateľné cestovanie

Ohodnoť článok

Turizmus. Čo je to turizmus? Húfne cestovanie ľudí z jednej kultúry do druhej. Návštevy vzdialených krajín, cudzích miest či obcí. Cestovanie miluje snáď každý a každý rád niekam zavíta. Cestovanie je prospešné, podporuje ekonomiku krajiny, do ktorej cestujete, povzbudzuje vašu myseľ a obohacuje vás o zážitky z iných kultúr. Má však cestovanie aj svoju odvrátenú stránku a môže aj uškodiť? Určite áno. Príkladom je napríklad turistami preľudnené Thajsko, ba dokonca aj k nám bližšie španielsky ostrov Malorka. Ako cestovať správne tak, aby sme na krajinu, ktorú navštívime, zanechali čo najmenší negatívny dopad? Ako podporiť cestovný ruch tak, aby sme nezmenili tradičný ráz krajiny na niečo neidentifikovateľné, niečo hladné po peniazoch?

5 rád ako cestovať správne

necestujte taxíkmi, ale mestskou hromadnou dopravou

nakupujte u miestnych predajcov, nie v reťazcoch

neplaťte viac, ako ste sa dohodli a nepreplácajte

nedávajte peniaze žobrákom

zvážte atrakcie, ktoré sú ponúkané turistom

rešpektujte miestne zvyklosti

Cestovanie taxíkmi je pohodlné a rýchle. Vo väčšine miest. Nie je však lepšie používať mestskú hromadnú dopravu? Pri používaní taxíkov miniete viac, čo je pre ľudí na dovolenke OK, no zamysleli ste sa nad tým, ako tým podporíte miestnu ekonomiku? Taxikári, najmä v rozvojových krajinách, sú veľmi prefíkaní a častokrát zaplatíte oveľa viac, než by zaplatil miestny. Taxikári doslova zarábajú na turistoch a turisti o tom vedia. Sebavedomie taxikárov však postupne stúpa, pýtajú si stále viac a mnohí ani nie sú ochotní zapnúť taxameter. Ak ho zapnú, často môžu ísť okľukou, aby zarobili viac. Taxíky sú však nevyhnutný dopravný prostriedok v niektorých mestách, akými je napríklad Bangkok, a tu je dôležité ich nepreplácať, resp. nesúhlasiť so sumou, ktorá je príliš vysoká.

Jazda na slonovi či plávanie s delfínmi? Prosím, nie!

Populárne turistické atrakcie, ako jazda na slonovi či plávanie s delfínmi, sa tešia veľkej obľube od Floridy po Austráliu. Ako sa však cítia tieto zvieratá? Jedni môžu tvrdiť, že sa tým živia a nebolo by o ne postarané, ale dôležité je si všimnúť, ako je so zvieraťom zaobchádzané. V Thajsku sú slony často bičované, aby poslúchali. Delfíny žijú v malých bazénoch a sú denno-denne trénované. Je ťažké tieto atrakcie zastaviť, nakoľko vynášajú nemalé peniaze, no ak si vstúpime všetci do svedomia a voziť sa na slonoch jednoducho nepôjdeme, môžeme takto spraviť prvý krok.

Dávať peniaze žobrákom a nosiť bikiny na Blízkom východe?

Tematika žobrákov je veľmi citlivá téma a každý má na to svoj vlastný názor. Niektorí im dávajú peniaze, iní si ich nevšímajú a ďalší im kupujú jedlo. Treba si uvedomiť, že čím viac peňazí bude žobrák dostávať, tým viac bude žobrať, až časom zistí, že mu to stačí a nemusí nič robiť. Nepáčia sa vám žobráci na uliciach? Nedávajte im peniaze, oni si uvedomia, že nič nedostanú a budú hľadať iný spôsob, ako získať peniaze. Možno prácou? Iné je, keď žobráci žobrú o jedlo, ak sú hladní. Ak sa však bavíme o peniazoch, je veľmi časté, že skrývajú povyberané peniaze, aby si ľudia mysleli, že nemajú nič a dali im ďalšie. Tematika žobrákov úzko súvisí s trvalo udržateľným cestovaním, nakoľko ich najväčším cieľom sú turisti. Či už vás začne sledovať malé dievčatko v uliciach Tbilisi, alebo začne plakať v metre, najlepšie je ich ignorovať, aj keď to môže byť niekedy ťažké.

Ďalším príkladom je nerešpektovanie miestnej kultúry. Neboli by ste prví ani poslední turisti, ktorých zatkli za nosenie bikín v moslimských krajinách. Rešpektovanie miestnej kultúry je to najdôležitejšie, čo musíte urobiť, keď niekam prídete. Nie nadarmo sa hovorí: „Iný kraj, iný mrav.“

Trvalo udržateľné cestovanie je termín, ktorí by mali chápať všetci, ktorí často cestujú. Rešpektovanie miestnych zvyklostí, nepreplácanie taxikárov, nakupovanie na trhoch a nie v obchodných reťazcoch môže zmierniť dopad turizmu na kultúru a samotnú krajinu.