Malý sprievodca cestovným poistením: Uzatvoríte ho rýchlejšie aj online! 4 (80%) 1 vote

Ťahá vás to za novými zážitkami aj mimo hlavnej cestovateľskej sezóny? Užite si pobyt v zahraničí bez toho, aby ste celý čas mysleli na to, že ste doma zabudli dôležitú vec – uzavrieť cestovné poistenie. Online vám to zaberie len 5 minút. Čo všetko by ste o cestovných poistkách mali vedieť?

Prečo sa oplatí uzavrieť cestovné poistenie?

Aj keď nikto na dovolenku nechodí s tým, že sa mu tam niečo stane, cestovné poistenie by mal mať každý. Slúži ako istota, ktorá vám pomôže práve vtedy, keď to najmenej čakáte. Ceny cestovných poistiek sú oproti ostatným výdavkom na cestu zanedbateľné – denné poistné vás v závislosti od destinácie môže vyjsť už od 0,50 až po 3 eurá na deň.

Základné poistenie zahŕňa najmä krytie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré sa môžu vyšplhať na stovky až tisícky eur. Cestovné poistenie sa oplatí mať najmä preto, aby ste po návrate domov nemuseli utekať do banky so žiadosťou o úver na splácanie horibilných súm za operáciu či prevoz do vlasti.

Ako si vybavíte cestovné poistenie online?

Uzavrieť cestovné poistenie online je veľmi jednoduché. Stačia vám k tomu základné údaje o vašej plánovanej ceste, dátumy narodenia všetkých poistených, platobná karta a 5 minút vášho času.

Najprv by ste mali využiť kalkulačku cestovného poistenia, ktorá vám ukáže, kde vás vyjde najvýhodnejšie. Neorientujte sa len podľa výšky poistného, ale aj podľa výšky krytia, ktoré vám poisťovňa garantuje.

Do poisťovacieho formulára krok po kroku vyplňte všetky požadované údaje o dĺžke vašej cesty, destinácii a prípadných rizikových činnostiach. Vyberte si rôzne druhy pripoistenia podľa potreby. Môže ísť napríklad o poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, poistenie storna, omeškania letu či právnej asistencie. Pripoistiť si môžete aj domáce zvieratko alebo opustenú domácnosť.

Zaplatiť za poistku môžete kartou alebo cez internet banking. Majte však na pamäti, že zmluva nadobúda platnosť až po pripísaní platby na účet poisťovne.

Aké druhy cestovného poistenia poznáme?

Výška poistného sa môže líšiť, a to nielen podľa destinácie, ale tiež rizikovosti poisteného či podľa počtu ľudí poistených v jednej zmluve.

Individuálne cestovné poistenie je vhodné pre jednu alebo viac osôb, ktoré netvoria skupinu alebo nie sú rodina. Malé deti sú zväčša cenovo zvýhodnené, seniori sú, naopak, „najdrahší“ a v niektorých poisťovniach aj nepoistiteľní.

Pokiaľ cestujete ako rodina, oplatí sa vám rodinné cestovné poistenie, pri ktorom získate zľavu. Takéto poistenie môžete uzavrieť, ak vašu rodinu tvoria 1-2 rodičia a 1-7 detí.

Skupinové cestovné poistenie tiež môže byť cenovo zvýhodnené a využíva sa najmä pri školských zájazdoch, športových výjazdoch skupín či pracovných cestách väčšej skupiny zamestnancov.

Foto: Bigstockphoto

Prečítajte si tiež:

Čo Aziatky závidia Európankám

Z bývalého vojnového veterána je dnes superstar

Comments

comments