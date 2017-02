5 pláží, ktoré vyzerajú inak než si ich predstavujete

Ohodnoť článok

Stalo sa vám, že ste dorazili do vysnívanej destinácie, ktorá napokon mala málo čo spoločného s fotografiami, podľa ktorých ste si vybrali dovolenku? Masový turizmus pomaly, ale isto zaplavuje miesta, ktoré mali kedysi svoje čaro. Dnes sú mnohé pláže preplnené turistami, prípadne znečistené odpadkami, alebo oboje.

Ktoré pláže sú dnes prezentované na fotkách inak, než ako vyzerajú v skutočnosti? Tu je zopár z nich.

Maya Beach, Koh Phi Phi, Thajsko

Kto by nechcel vidieť známu pláž, kde točil Leonardo DiCaprio film Pláž? Vyzerá to tak, že každý. Ostrov Phi Phi, na ktorom sa pláž nachádza, je neobývaný, masy turistov, ktoré sa na Phi Phi dostanú loďkou, sú však každý rok väčšie, čo má za následok znečistenie vody a pláže celkovo.

Biela pláž, Boracay, Filipíny

Biela pláž na malom ostrove Boracay je pomenovaná po farbe piesku, kvôli ktorému na ostrov cestujú tisíce turistov. Pláž sa počas hlavnej sezóny mení na jednu veľkú párty. Preto ak cestujete s deťmi alebo si chcete dopriať viac pohody, skúste radšej pláž Bulabog alebo Puka Shell.

Copacabana, Rio de Janeiro, Brazília

Jedna z najznámejších pláží sveta a jej 4-kilometrová promenáda bola postavená ešte v roku 1930. Preslávila sa predovšetkým open-air koncertmi, ktoré sa na pláži organizujú. Zatiaľ najväčší počet fanúšikov zažil Rod Steward, ktorému prišlo na novoročný koncert 3 500 000 ľudí.

Haad Rin Nok, Koh Phangan, Thajsko

Haad Rin Nok sa preslávila hlavne svojimi Full Moon párty, ktoré prebiehajú raz do mesiaca, počas splnu mesiaca. Vtedy sa na pláži od večera do skorých ranných hodín pohybuje aj do 30 000 ľudí. Pohľad na to, čo ostane na pláži na druhý deň, je viac než smutný.

La Perla, Mar del Plata, Argentína

Meno pláže síce hovorí, že je perla, svoj šarm však stráca počas dovolenkového obdobia, kedy ju zaplavia davy turistov.

Našťastie, pláží, ktoré si zachovali svoje čaro, je vo svete ešte dosť. Ostáva len dúfať, že to tak ostane.