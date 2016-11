Ohodnoť článok

OSN: Zo severosýrskeho Aleppa ušlo vyše 16.000 civilistov

Bejrút 29. novembra (TASR) – Organizácia Spojených národov registruje viac ako 16.000 presídlencov, ktorí v posledných dňoch ušli zo severosýrskeho Aleppa, kde sa sýrske vládne sily snažia ovládnuť protivládnymi povstalcami dobyté štvrte vo východnej časti tohto mesta.

Tip redakcie: Zadržaná skupina chystala teroristický útok na 1. decembra

Podľa agentúry Reuters o tom dnes na základe prvých predbežných odhadov informoval koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc Stephen O’Brien. O’Brien pripustil, že ak budú intenzívne boje v najbližších dňoch pokračovať, z mesta zrejme budú chcieť ujsť ďalšie tisíce ľudí.Poznamenal, že situácia vo východnej časti Aleppa je veľmi zlá: nefunguje tam žiadna nemocnica a míňajú sa zásoby potravín. O’Brien v tejto súvislosti vyjadril veľké obavy o osud civilistov a situáciu v Aleppo označil za “hlboko znepokojujúcu”.

Boje v Aleppe stále pokračujú

Sýrska vládna armáda v uplynulých dňoch rýchlym výpadom vtrhla do severných oblastí vo východnom Aleppe a ovládla ich. Intenzívne boje však vyvolali paniku: mnohí civilisti odtiaľ ušli do iných sektorov mesta – ovládaných buď sýrskymi vládnymi vojakmi, alebo kurdskými ozbrojencami. Časť civilistov však boje zatlačili hlbšie do územia, ktoré ešte stále ovládajú protivládni povstalci. Sýrske vládne sily kontrolujú už 12 štvrtí, čiže približne 40 percent východného Aleppa.

O Aleppo, najväčšie mesto a bývalú obchodnú metropolu Sýrie, bojujú vládne sily s povstalcami už od leta 2012. Porážka povstalcov v meste by predstavovala zvrat v päťročnom vojnovom konflikte.

Sýrska armáda spustila spomínanú novú ofenzívu na Aleppo koncom minulého týždňa s cieľom úplne ho dobyť, pričom mu náletmi pomáha aj Rusko. Sýrsky vládnuci režim mal pred ofenzívou pod kontrolou západnú časť Aleppa.

