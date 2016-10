Ohodnoť článok

Bratislava/Wolfsthal/Berg 28. októbra (TASR) – Materské školy (MŠ) v rakúskych prihraničných obciach neďaleko Bratislavy sú plne vyťažené najmä vďaka deťom zo slovenských rodín. Materskú školu (MŠ) vo Wolfsthale, v ktorej je viac ako 70 percent detí so slovenskou materinskou rečou, navštevuje v tomto školskom roku 60 detí. Situácia sa v porovnaní s minulým výrazne nezmenila. V miestnych jasliach, ktoré sú plne vyťažené, je 15 detí.

V Bergu, kde žije 40 percent detí so slovenskou materinskou rečou, majú v materskej škole 33 detí, rozdelených do dvoch skupín. Pre TASR to dnes potvrdil starosta Georg Hartl. „V materskej škole máme iba deti, ktoré majú trvalý pobyt v Bergu. Sú to deti tak so slovenskou ako aj nemeckou materinskou rečou“, uviedol Hartl s tým, že škôlka je vyťažená na 100 percent a je pravdepodobné, že to tak bude aj v budúcom školskom roku 2017/2018.

V MŠ v Kittsee je do 200 detí, rozdelených do skupín, pričom v niektorých z nich je prevažná väčšina Slovákov. V MŠ v Edelstale ja viac ako 20 detí, z toho asi dve tretiny sa doma rozprávajú po slovensky.

