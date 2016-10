Ohodnoť článok

Japonsko sa v septembri vrátilo k obchodnému prebytku: 24. októbra (TASR) – Zahranično-obchodná bilancia Japonska sa v septembri vrátila k prebytku. Dôvodom bol menší pokles exportu ako importu. Informovali o tom a agentúry AP a DPA.

Podľa najnovších údajov ministerstva financií v Tokiu sa export z Japonska aj v septembri znížil, už 12. mesiac v rade, a to medziročne o 6,9 % na 5,97 bilióna jenov (52,85 miliardy eur). Import do Japonska minulý mesiac klesol o 16,3 % na 5,47 bilióna JPY.

Výsledkom bol prebytok zahraničného obchodu vo výške 498,3 miliardy JPY. V auguste pritom Japonsko ešte vykázalo obchodný deficit 18,7 miliardy JPY.

Vývoz z Japonska do Číny, ktorá je jeho najväčším obchodným partnerom, minulý mesiac klesol o 10,6 % na 993 miliárd JPY, export do USA sa znížil o 8,7 % na 1,17 bilióna JPY, zatiaľ čo export do Európskej únie vzrástol o 0,7 % na 687,2 miliardy JPY.

Kurz japonskej meny

Pod tieto výsledky sa podpísalo aj posilnenie jenu. Kurz japonskej meny oproti americkému doláru od začiatku roka vzrástol o 14 %, čo predražuje japonský export. (1 EUR = 112,96 JPY)

