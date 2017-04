V Nemecku schválili zákon, ktorý zakazuje detské manželstvá

Ohodnoť článok

Detské manželstvá v Nemecku

Berlín 5. apríla (TASR) – Nemecká vláda schválila dnes návrh zákona, ktorý má zamedziť právnemu uznaniu detských manželstiev. Nové pravidlá majú poskytnúť ochranu neplnoletým dievčatám z rodín migrantov, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí.

Predstavitelia strán vládnucej koalície sa po niekoľkomesačnom spore dohodli na zákaze detských manželstiev už v polovici februára.

Na jeho základe by sa v budúcnosti mali vyhlásiť za neplatné všetky manželstvá uzavreté za účasti osôb vo veku do 16 rokov; bude sa to týkať aj zväzkov uzavretých mimo územia Nemecka.

V princípe sa nebudú uznávať ani sobáše osôb vo veku 16-18 rokov. O prípadoch v tejto vekovej kategórii však budú rozhodovať súdy, a to na individuálnej báze po konzultácií so sociálnymi úradmi.

“V Nemecku nesmú byť žiadne detské manželstvá,” povedal spolkový minister spravodlivosti Heiko Maas ako predkladateľ návrhu, ku ktorému sa ešte musí vyjadriť parlament.

Podľa koaličných strán sú navrhované zmeny potrebné predovšetkým v záujme ochrane mladých žien. Nová legislatívna úprava má zabezpečiť aj to, aby nemohli vzniknúť manželstvá uzavreté proti vôli niektorého z partnerov.

