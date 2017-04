Vymažte sa z internetu pomocou šikovnej webovej stránky

Ohodnoť článok

Ak ste sa po záplave hrozivých príbehov o kybernetických útokoch, falošných novinových článkoch s vírusmi a prípadov zneužívania siete či zvolení Donalda Trumpa rozhodli dať internetu zbohom, máte šťastie.

Jednoducho a spoľahlivo

Počítačoví odborníci vo Švédsku vytvorili webovú stránku, ktorá vám pomôže vymazať vašu prítomnosť na celosvetovej sieti iba niekoľkými kliknutiami.

Stránku dostupnú na Deseat.me navrhla dvojica Wille Dahlbo a Linus Unnebäck pre užívateľov, ktorí chcú „vymazať svoju internetovú existenciu“.

Zobrazí vám všetky webové stránky, na ktorých ste prihlásení alebo máte vytvorené účty, a opýta sa vás, či by ste ich chceli vymazať alebo sa odhlásiť z ich používania. Okrem toho vás požiada o vašu emailovú adresu a heslo, aby si mohla prezrieť stránky, na ktorých ste prihlásení.

Dahlbo a Unnebäck tvrdia, že súkromie svojich užívateľov berú veľmi vážne a ich program sa spúšťa priamo v počítačoch klientov, nie na ich serveroch.

„V podstate nám poviete iba to, ktoré účty chcete vymazať. To je všetko,“ hovoria tvorcovia webovej stránky. Ich produkt totiž údajne využíva bezpečnostný protokol od Googlu, čo znamená, že nemá prístup k prihlasovacím údajom užívateľov.

Stránka Deseat.me je v súčasnosti pomerne obmedzená. Klienti musia mať emailovú adresu na Googli a využívať ju pri prihlasovaní sa na svoje online účty. Ak ste sa teda kedysi zaregistrovali do prastarých účtov na MySpace či Bebo s hotmailovou emailovou adresou, musíte ísť na konkrétne stránky sami a vymazať si účty manuálne.

Okrem toho sa novinke ešte nepodarilo získať informácie o vymazávaní účtov na všetkých stránkach, takže niektoré sa stále zobrazujú so sivým, teda neaktívnym tlačidlom na vymazanie. V prípade malých stránok to možno nebude fungovať nikdy. S väčšinou veľkých stránok, ktoré by mohli byť v súčasnosti najžiadanejšie, ako Facebook, Twitter či Evernote, je Deseat.me údajne už kompatibilná.

Ako sa vymazať z internetu

Choďte na stránku deseat.me. Prihláste sa pomocou emailovej adresy vytvorenej na Googli. Prejdite si zoznam webových stránok, na ktorých ste prihlásení, a vyberte si, ktoré chcete „vymazať“, „pridať do zoznamu na vymazanie“ alebo „ponechať“.

Ak ste prihlásení na iných stránkach prostredníctvom inej emailovej adresy a radi by ste vymazali aj tieto účty, musíte ísť na každú z nich a riadiť sa ich pokynmi.

Zdroj: telegraph.co.uk