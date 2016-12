Ohodnoť článok

Británia: Poslanci odobrili časový rámec vlády na spustenie brexitu

Londýn (TASR) – Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu odobrili časový rámec, na základe ktorého chce vláda do konca marca 2017 aktivovaním článku 50. Lisabonskej zmluvy spustiť oficiálne rokovania o odchode z Európskej únie.

Spustenie brexitu odobrili poslanci

Súhlas s časovým harmonogramom vlády ohľadne brexitu, o ktorý parlament žiadala premiérka Theresa Mayová, vyjadrila dnes väčšina zákonodarcov – 461. Proti ich bolo 89, uviedla na svojej webovej stránke spravodajská stanica BBC. Britskí poslanci dnes zároveň odhlasovali uznesenie, ktoré vláde predložila opozičná Labouristická strana. Na základe neho by mal byť parlament “zodpovedný za riadnu kontrolu vlády” v súvislosti s brexitom. Za toto nezáväzné uznesenie hlasovalo dovedna 448 zákonodarcov, proti boli 75.

Labouristickí poslanci nedávno oficiálne vyzvali vládu premiérky Theresy Mayovej, aby zverejnila podrobnosti ohľadne pripravovaného brexitu. Zároveň však súhlasili s tým, že by sa na verejnosť nemali dostať materiály, ktoré by mohli ohroziť britské záujmy. Vláda sa napokon ich požiadavke rozhodla vyhovieť, zároveň však žiadala, aby sa poslanci výmenou za to zaviazali práve k tomu, že budú rešpektovať výsledky referenda z 23. júna a tiež Mayovej ambíciu aktivovať článok 50. Lisabonskej zmluvy do konca marca 2017. Zatiaľ nie je zrejmé, aký podrobný bude zverejnený plán, a či v ňom bude aj čosi viac, než len všeobecne formulované ciele brexitových rokovaní, ktoré sú už známe. Tými sú podľa Mayovej zaistenie prístupu Británie na jednotný trh Únie a súčasne obmedzenie migrácie z členských krajín EÚ.

