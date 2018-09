Yoga C930 – zvyšujeme latku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Brian Leonard, viceprezident pre dizajn, Lenovo Intelligent Devices Group PCSD

Čo môžete robiť, keď začnete s nepopísaným listom papiera?

Náš dizajnérsky tím prijal túto výzvu, keď sme sa vydali na cestu k vytvoreniu nového Lenovo Yoga C930.

Pred šiestimi rokmi Lenovo vynašlo 360-stupňový konvertibilný 2-v-1 faktor, ktorý umožňuje viaceré režimy používania (notebook, stan, tablet a stojan) pre väčšiu flexibilitu. Odvtedy sme inšpirovali mnoho adaptácií na trhu, ale žiadna nerozšírila inovatívny dizajn pántu tak, aby priniesla používateľom väčšiu pridanú hodnotu. Naším cieľom bolo priniesť našim zákazníkom krásne zariadenie, ktoré by slúžilo aj ako naozaj skvelý notebook a zároveň skvelý tablet.

„Vyzval som tím, aby dali produktu väčšiu hodnotu a účel a oddelili nás od existujúceho „mora rovnakosti“.

Zlomený notebook alebo krásne konvertibilné zariadenie?

Ak sa na chvíľu zamyslíme nad konvertibilnými autami, vyzerajú krásne so stiahnutou strechou – ktorá sa zaťahuje len v nevyhnutných prípadoch – a tak aj vyzerá.

Ak by sme to preniesli na zariadenia 2-v-1, vyzerajú ako skvelé notebooky, ale v režime tabletu často pripomínajú zlomený notebook. Našou výzvou bolo postaviť obidva režimy na rovnakú úroveň a vyvážiť dizajn po vizuálnej aj funkčnej stránke. Lenovo Yoga C930 bola navrhnutá tak, aby vyzerala skvele v oboch režimoch, otvorená aj zatvorená.

Dizajnovanie pre ľudí

Naším svetlom na konci tunela bol koncový používateľ, s ktorým sme strávili nespočetné hodiny pozorovaním, pýtaním sa a brainstormovaním, ako a prečo ľudia používajú konvertibilné zariadenia. Najskôr sme potrebovali pochopiť potreby používateľov, to, čo im prekáža a po čom túžia.

Zistili sme, že koncoví používatelia si kupujú zariadenia 2-v-1 pre ich inovatívne funkcie, ale využívali ich stále ako tradičný notebook. Ako by sme dokázali dať multirežimu väčšiu hodnotu a presvedčili ľudí vybrať si Yogu a nie iné zariadenie?

„Ako dizajnéri sme zvedaví a pýtame sa na všetko. Nič nie je tabu, najmä keď máme nepopísaný list papiera.“

Zamerali sme sa na maximalizovanie skúsenosti v každom režime, či si niekto streamuje film, počúva hudbu, vytvára obsah, surfuje na internete alebo komunikuje. Starostlivo sme zvážili každú funkciu a technológiu, ale ponechali sme iba to, čo malo najväčší potenciál pozdvihnúť očakávania a vzbudiť záujem.

Prirodzený vstup používateľa

Hlas je najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob vstupu v každom režime. Yoga C930 má zabudované mikrofóny s ďalekým dosahom, aby Cortana a Alexa rozpoznali hlasové povely až z diaľky štyroch metrov.1 Pre fyzické vstupy vždy prinášame skvelý zážitok z klávesnice a touchpadu, ale chceli sme pozdvihnúť aj interakciu v režime tabletu.

Prostredníctvom prieskumu a spätnej väzby od používateľov sme zistili, že na to, aby sme zvýšili používateľský zážitok z dotykovej interakcie, musíme zvážiť použitie pera. Prirodzená interakcia pera prináša vyššiu úroveň presnosti pri aktivitách, ako je editácia fotografií, kreslenie alebo rýchlych poznámkach. Pre pohodlnejšie používanie pera sme zabudovali Garaged Pen s nabíjaním priamo do šasi Yogy C930.

„Často prehliadaný prvok tejto skúsenosti je už to, že máte pero poruke, keď ho potrebujete, namiesto toho, aby ste ho hľadali alebo si museli pamätať, že si máte vziať pero.“

Srdce Yogy C930

Ústredným bodom v každom režime je monitor. Aby sme používateľom sprostredkovali brilantný a čistý obraz, Yoga C930 disponuje širokouhlým až 13,9-palcovým monitorom s rozlíšením až 4k a technológiou Dolby Vision. Identifikovali sme neoddeliteľnú súvislosť medzi monitorom a orientáciou pántu, ktoré vždy smerovali čelom k používateľovi. To sme poňali ako skvelú príležitosť spojiť obraz a zvuk. Vylepšili sme zážitok zo zvuku využitím pántu ako dynamické audio zariadenie, ktoré smeruje na používateľa. Srdcom tohto nového dizajnu je tak vytvorenie všeobjímajúceho zážitku, ktorý je naladený na výkon v každom režime.

Čakalo nás množstvo výziev a nevyhnutných inovácií od mechaniky, audia a výroby, ktoré sme museli vyriešiť v rovnováhe s celkovou estetikou a žiadaným dizajnom. Riešením bol extrudovaný hliníkový pánt s laserom vyvŕtanými otvormi umiestnenými pozdĺž lešteného povrchu. Otočná lišta Rotating Sound Bar bola starostlivo vyvinutá v úzkej spolupráci s tímom Dolby, aby sme včlenili na mieru navrhnuté výškové reproduktory pre maximalizovanie kvality zvuku. Sú vyvážené basovými reproduktormi v základni, ktoré využívajú odraz od povrchu, aby priniesli širší zvuk a dopĺňajú tak Dolby Atmos Speaker System. Softvér optimalizuje ladenie automaticky, keď používateľ zmení režim Yogy C930, čím sa zaistil skvelý audio zážitok v každom móde.

Súkromie a pokoj

Počas našej snahy hlbšie porozumieť používateľom sme zistili, že súkromie je ďalším horúcim bodom, ktorý neustále vyskakoval v prieskume. Boli sme svedkom, ako si ľudia denne prelepujú páskou či nálepkami kameru na notebooku.

Preto sme sa rozhodli zabudovať do Yoga C930 fyzický kryt objektívu, ktorým ručne zablokujete objektív fotoaparátu – TrueBlock Privacy Shutter. Je to malý kúsok plastu s obrovským významom, lebo prináša používateľom extra pohodlie a pokoj.

Zmysluplná krása

V celom proces vývoja sme sa sústredili vo veľkej miere na cenné skúsenosti a zmysluplnú krásu. Nechceli sme, aby kozmetické úpravy, farebnosť či materiály prehlušili to, čo bolo naozaj podstatné. Farebný odtieň, ktorý sme vybrali tak, aby zanechal dojem. Autentická krása zručne opracovaného hliníka sa ukazuje ako v konečnom dizajne, tak aj v tvare. Kombinácia povrchu ošetreného prúdom sklených perličiek spolu s jemným naleštením vytvárajú sofistikovanú tvár produktu.

„Ak hovoríme iba o tom, ako vyzerá, hovoríme o nesprávnej veci.“

Od začiatku sme cítili, že by sme mohli urobiť niečo, čo by malo väčší význam pre ľudí. Počas tejto cesty sme počúvali a budovali si vzťahy s reálnymi používateľmi, ktorí nás inšpirovali, aby sme preskočili prekážky a vytrvali, keď sme narazili na výzvy. Teší ma odhodlanie tímu vytvoriť zariadenie, ktoré by nebolo iba stelesnením remeselnej zručnosti a inovácií, ale skutočne by prinieslo pridanú hodnotu a účel v podobe Yoga C930.

Yoga C930, predstavená na IFA v Berlíne, bude na Slovensku k dispozícii od októbra za počiatočnú cenu 1 399 Eur s DPH na www.lenovo.com a u vybraných predajcov.2

1 Cortana a Alexa by mali byť k dispozícii na Yoga S730 a Yoga C930 (s technológiou rozpoznávania hlasu na diaľku až štyri metre a v prípade Yoga C930 aj v pohotovostnom režime. Alexa bude predinštalovaná na Yoga C930. Pre prístup k asistentke Alexa na zariadení Yoga S730 sa vyžadujú najnovšie aktualizácie Lenovo Vantage s najnovšou verziou Windows 10. Dostupnosť asistentky Alexa pre zariadenie Yoga C930 sa očakáva v USA, Veľkej Británii a Nemecku neskôr tohto roka. Zoznam krajín sa môže časom rozširovať.

2 Ceny nemusia zahŕňať daň a nezahŕňajú dopravu alebo možnosti a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia; tu platia ďalšie zmluvné podmienky. Ceny predajcov sa môžu líšiť. Dátumy dostupnosti a farebné prevedenia sa môžu líšiť v závislosti od lokality a produkty môžu byť dostupné len na vybraných trhoch. Všetky ponuky sú predmetom dostupnosti. Spoločnosť Lenovo si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť cenovú ponuku, vlastnosti a špecifikácie produktov.