TAJNÁ SCHOPNOSŤ detí do 6 rokov: Pohlcujúca myseľ ako špongia

Obdobie od narodenia do šiestich rokov nie je len časom rastu, ale predovšetkým fázou neuveriteľnej mentálnej konštrukcie. Maria Montessori ju dokonca definovala ako „Pohlcujúcu Myseľ“ – špeciálny psychický stav, v ktorom dieťa prijíma a inkarnuje do seba poznatky z prostredia bez vedomej námahy, rovnako ako špongia nasáva vodu.
Nie je to mechanické zapamätanie, ale hlboký, formatívny proces, ktorý vytvára samotné základy ľudskej osobnosti a inteligencie.
Pohlcujúca myseľ sa delí na dve fázy: nevedomú (0–3 roky), kedy sa dieťa učí jazyk, kultúru a základné vzorce správania pasívne, a vedomú (3–6 rokov), kedy začína s týmito absorbovanými poznatkami aktívne pracovať a usporadúvať ich. Správna stimulácia v tejto fáze je kľúčová. Dokonca bolo dokázané, že jedinci, ktorí majú v týchto rokoch života k dispozícii ideálne hračky pre deti, si prostredníctvom manipulácie s nimi trénujú exekutívne funkcie mozgu a jemnú motoriku.
Prečo je prostredie pre deti dôležitejšie ako pokyny a neustále inštrukcie?
Pretože dieťa v tomto období nevytvára svoju osobnosť a mentálne štruktúry z toho, čo mu len poviete, ale z reality, ktorá ho obklopuje. Zatiaľ čo dospelý potrebuje na učenie vôľu a úsilie, dieťa sa učí jednoducho vďaka existencii a prostrediu, čo vedie k záveru, že aj okolie je jeho primárny učiteľ.
Z tohto dôvodu sa pri výbere predškolského zariadenia stáva miesto hlavným faktorom, ktoré je rešpektujúce k absorbujúcej mysli a citlivým obdobiam dieťaťa.
Presne tak, ako najlepšia Montessori škôlka v Trenčíne, ktorá pracuje s cieľavedome pripraveným prostredím a špeciálnymi materiálmi, umožňujúce dieťaťu prejsť k abstrakcii (chápaniu) cez zmyslovú skúsenosť a samostatnú činnosť – princípy, ktoré rešpektujú dieťa ako hlavného aktéra svojho rozvoja.
Ako silu absorbujúcej mysle vedome využiť v praxi?
Využitie sily pohlcujúcej mysle vyžaduje od dospelých zmenu roly – z veliteľa na pozorovateľa a z hotoviteľa na sprievodcu. Základom sú tri piliere: pripravené prostredie, modelovanie správania a rešpekt k sústredeniu.
- Poriadok a estetika: Prostredie by malo byť esteticky príťažlivé, no pokojné. Predmety musia byť na svojom mieste, prístupné dieťaťu a v obmedzenom množstve, aby nedochádzalo k zmyslovému preťaženiu. Hoci veselé párty doplnky slúžia na vytvorenie radostnej atmosféry počas špeciálnych príležitostí, pre každodenný vývoj je dôležitý vizuálny a funkčný poriadok.
- Kultivácia pohybu: Mozog a telo dieťaťa sú prepojené. Pohyb teda nie je prekážka, ale nástroj poznávania. Preto mu treba umožniť aktivity, ktoré rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku, a to prostredníctvom praktických činností.
- Modelovanie správania: Dieťa absorbuje aj nevedomé postoje, emócie a reakcie dospelých. Pokojné a slušné správanie dospelého má preto hlbší, formatívny vplyv než akékoľvek napomenutie. V podstate neformujeme dieťa, ale seba, a dieťa sa formuje podľa nás.
Tým, že poskytneme deťom prostredie, ktoré rešpektuje ich vnútornú silu konštrukcie, dávame im najlepší možný štart do života. Je to investícia do ich kognitívnej pružnosti, samostatnosti a emocionálnej stability, ktorá pretrvá celý život.
Zdroj obrázka: syda_productions/freepik.com