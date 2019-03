Lepok v kuchyni: komu naozaj škodí, ako ho nahradiť a žiť zdravo 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich výskumoch uvádza, že celiakiou trpí 1 – 2 % populácie. Najčastejšími prejavmi tohto autoimunitného ochorenia je nadúvanie, hnačky či výrazný úbytok váhy. Na Slovensku evidujeme až 20 000 pacientov s celiakiou.

Zdroj: Pixabay

Nikde sa však nehovorí o tom, koľko ľudí pociťuje pri pravidelnej konzumácii pšenice problémy, ktoré s celiakiou hraničia. V tomto prípade hovoríme o intolerancii lepku, ktorú nevieme presne diagnostikovať a zväčša o nej vieme len na základe vlastných, negatívnych pocitov.

„Medicínsky sa nikdy nepotvrdilo, že by lepok škodil všetkým ľuďom bez výnimky. Problém spôsobuje iba tým, ktorých imunitný systém naň nejako abnormálne reaguje,“ — Peter Minárik, gastroenterológ —

Je lepok škodlivý pre každého?

Pšenica je známy alergén, okrem toho obsahuje pomerne veľa cukru, ktorý neprospieva nášmu zdraviu a ani postave. Každý má inú citlivosť na lepok. To však neznamená, že zdravý človek by pšenicu nemal konzumovať, práve naopak. Pre bezlepkovú stravu by ste sa mali rozhodnúť z konkrétneho zdravotného dôvodu, ktorý diagnostikoval špecialista. Strava však musí byť pestrá, preto je fajn, ak vo svojej kuchyni privítate aj alternatívne obilniny.

Zdroj: Pixabay

Ako nahradiť lepok v kuchyni?

Možností máte niekoľko, medzi najčastejšie obavy, však patria tie, spojené so skutočnou chuťou danej alternatívy. Pšenica je návyková záležitosť a zmeniť jedálniček nie je úplne jednoduché. Bezlepkové potraviny ale môžu byť aj chutné, najmä ak vyskúšate alternatívne obilniny ako pšeno, pohánka, amarant alebo quinoa. Tieto alternatívne potraviny sú naviac pre človeka výživovo veľmi hodnotné.

Pšeno

Stará obilnina, ktorá pochádza z Číny. Je ľahko stráviteľná, veľmi výživná a sýta. Obsahuje veľa bielkovín, minerálov a vitamín B. Má vysoký obsah železa a kremíka. Pozitívne pôsobí pri liečbe chudokrvnosti a na celkovú vitalitu nechtov a vlasov. Pšeno môžeme pripraviť rôznymi spôsobmi ako varené, zapekané alebo z neho môžeme pripraviť chutný bezlepkový koláč. Pred každou prípravou však treba pšeno premyť.

https://www.youtube.com/embed/FSvMz1-4UXI

Pohánka

Pohánka je bezlepková potravina, ktorá v ostatnom období trochu preceňovaná. Často sa hovorí o jej skvelých účinkoch, ale je potrebné si uvedomiť, že väčšina živín je obsiahnutá v šupkách a nie v jadre. Táto obilnina pochádza zo strednej Ázie a darí sa jej v čistých, nekontaminovaných pôdach. Pohánka čistí krv a podporuje funkciu obličiek. Táto zdravá obilnina reguluje zrážanlivosť krvi, znižuje cholesterol a posilňuje imunitný systém. Ľudia , ktorí trpia na hemoroidy by ju mali konzumovať pravidelne.

Zdroj: Pixabay

Quinoa

Je jednou z najzdravších potravín na svete. Táto neobyčajná obilnina je známa pre svoju výživovú hodnotu. Nájdete v nej esenciálne aminokyseliny, ktoré si nevieme vyprodukovať sami.

Obsahuje množstvo železa, vápnika, horčíka, zinok, draslíka, B vitamíny, vitamín E, esenciálne mastné kyseliny a mnohé ďalšie zdraviu prospešné látky. Je významným zdrojom rastlinných bielkovín. Je ľahko stráviteľná a v kuchyni ju využijete ako skvelú prílohu alebo základ zdravého šalátu pre celú rodinu.