﻿Stihli ste si užiť bezdymovú Pohodu?

Na Pohode to tento víkend poriadne „žilo“. V tvorivou atmosférou nabitej Bezdymovej zóne (18+) sa striedala najhorúcejšia móda a trendy s diskusiami s inšpiratívnymi ľuďmi. Skvelá hudba a nezvyčajné umenie posunuli celý zážitok na ďalšiu úroveň.

Bezdymová zóna (18+) sa, rovnako ako celý festival, otvorila pre návštevníkov už vo štvrtok popoludní. Svoju absolútnu premiéru tu mala inštalácia od výtvarníka a dizajnéra Ašota Haasa. Ten vytvoril pre Bezdymovú zónu jedinečný objekt s názvom Concept for IQOS by Asot Haas, Pri jeho tvorbe vychádzal najmä z teórie Mengerovej kocky. „Inšpiráciou bol pre mňa proces vývoja samotnej spoločnosti, ako aj uvedenie novej, modernej alternatívy pre dospelých fajčiarov. Tvary a celé zloženie v tejto soche predstavuje nekonečný spôsob násobenia v 3D tvare a teda nekonečné napredovanie, posun. Oblý tvar znázorňuje na jednej strane elektronické bezdymové zariadenia na zahrievanie tabaku, na druhej strane vychádza z kruhu, ktorý znamená nekonečno tak, ako je nekonečný vývoj vo všetkých oblastiach života a bytia. Elipsoid má v strede guľu s logom IQOS, čo predstavuje základ nového vývoja. Celý návrh je z transparentného materiálu – čistého akrylu, ktorý podčiarkuje pokrokový prístup spoločnosti, zameraný na dizajn a moderné technológie. Celé dielo sa hrá aj s mystikou čísiel. Podstata, prečo ma oslovila táto spolupráca a z ktorej som vychádzal pri tvorbe, je samotný proces a vývoj novej bezdymovej alternatívy,“ vysvetlil Ašot Haas.

Ako fotiť dušu

Piatkový kreatívny workshop s Lousym Auberom o tajomstvách festivalového fotografovania na analóg, ale aj smartfón, bol doslova „nabitý“. Pre Lousyho sú typické portréty hudobníkov. Ku svojim subjektom vždy pristupuje s úctou a rešpektom a výsledkom je nefalšovaný emocionálny náboj, prúdiaci z každej fotky. Lousy predviedol niekoľko remeselných trikov a poradil, čo robiť a nerobiť, ak chce človek zachytiť to „niečo“, ukryté v očiach človeka. „Pri fotografii sa stále učím a to ma na nej baví,“ prezradil.

Písmo je zbraň a každá žena môže byť múzou

Moderátor Marcel Forgáč sa v zábavnom formáte Meet and Greet porozprával s niekoľkými kreatívnymi a zaujímavými ľuďmi, ktorí predstavili svoju cestu k tomu, čo robia najradšej a zároveň ich to živí. Výtvarníčka Tina Minor výstižne zhrnula, že „ak máte v živote niečo robiť, život vás k tomu sám nasmeruje,“ a človek by sa mal snažiť venovať sa tomu, čo má rád. „Ľudia prestávajú písať rukou a je to škoda. Písmo je zbraň,“ tvrdí kaligraf, typograf a grafický dizajnér Rudolf Letko. Známy módny návrhár Fero Mikloško bol na Pohode po prvý raz a na festivale sa mu mimoriadne páčilo. Predstavil svoju exkluzívnu kolekciu ľadviniek, ktorú navrhol špeciálne pre IQOS. So šarmom porozprával nielen o výbere svojich festivalových outfitov, ale aj o najvhodnejšom materiáli na šaty pre prezidentku. Aktuálny dvorný návrhár speváčky Emmy Drobnej rád sleduje, ako sa obliekajú členky britskej kráľovskej rodiny, ale múzou je preňho každá klientka, ktorá mu umožní vytvoriť model, aký ju vystihuje.

Videli ste už mihalnice „10D“?

Skladateľa a hudobníka Stroona najčastejšie vidieť za vibrafónom, ale ani mikrofón mu nie je cudzí.„Slovenský Burial“ neskôrv piatok odohral aj ukážku svojej elektronickej produkcie, a bolo to nadpozemské. Od make-up artistky Lucie „Lucid“ Sládečkovej sa Marcel Forgáč dozvedel napríklad aj to, ako si správne vybrať umelé mihalnice. Lucid je nielen najobľúbenejšou „ženou cez vizáž“ mnohých celebrít, ale so svojím „podrezaným jazykom“ by pokojne mohla mať aj vlastnú talkshow.

Zvukový experimentátor Tomáš Prištiak zaplavil zónu svojou emocionálnou hudbou a „enfant terrible“ slovenskej rapovej scény Fobia Kid sinebral servítky a publiku to poriadne naložil.

„Kašlite na pocity“

Spisovateľ a copywriter Michal Belej na svojom sobotňajšom kreatívnom workshope o tom, ako nájsť správne slová po intenzívnych zážitkoch, povzbudil všetkých písaniachtivých účastníkov, aby sa nebáli ani ostrejších výrazov a prípadnú kritiku si nebrali príliš k srdcu.

Juraj Benetin už nechce byť sexsymbol

Architekt a spevák Juraj Benetin hovoril nielen o hudbe, ktorú tvorí s kapelou Korben Dallas, ale aj o tom, ako by rád pretvoril vizuálnu tvár Bratislavy. S grafickou dizajnérkou Mikinou Dimunovou sa zhodli na tom, že profesiou človeka je to, čo ho baví. Fotograf Lousy Auber porozprával, ako mu napadlo vytvoriť modernú fasádu bratislavského hotela Kyjev.

Michal Belej, výtvarníčka Mária „Hula“ Valenčíková a fotograf a dokumentarista Patrik Paulíny sa bavili o písaní, tvorbe, duševnom zdraví, cestovaní, reklame, ako povedať šéfovi, čo si o ňom myslíte, a či sa dá na Slovensku momentálne uživiť umením.

Vrcholom hudobného programu v Bezdymovej zóne (18+) boli v sobotu českí elektro-hiphoperi Mutanti Hledaj Východisko so svojím nekonvenčným hudobným happeningom.Prešovská tanečná úderka Tanzmaterial v zložení Schifo a Still Sparkling sa tiež nedala zahanbiť. Schifo sa vo svojom sete zameral na úderné a hypnotické techno, zatiaľ čo Still Sparkling doplnil svoj housovejší set zvukmi všetkého tanečného.

Zábava bez dymu

Pohoda sa pripojila k iniciatíve „UNSMOKE“ a Bezdymovú zónu (18+) pripravila v spolupráci s Philip Morris International. Návštevníci si v nej mohli užiť koncerty a rozhovory so zaujímavými osobnosťami kultúrnej sféry v prostredí bez cigaretového dymu. V partnerstve s PMI sa Pohoda navyše v nasledujúcich rokoch chce stať festivalom úplne bez dymu.

