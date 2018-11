Využite svoje superschopnosti! Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Všetci chceme superschopnosti, pretože máme pocit, že život s nimi by bol lepší. Želáme si, aby sme sa s nimi narodili. Dobrá správa je, že my superschopnosti už máme!

Len ich treba vedieť nájsť, vytiahnuť na povrch a využiť.

Podľa celosvetovo známej duševnej učiteľky Sonie Choquette sme obdarení tromi superschopnosťami – meditáciou, predstavivosťou a intuíciou. Ak ich rozvíjate, umožnia vám žiť život svoj život v pohode a plnohodnotne.

Vďaka knihe Tvoje 3 najlepšie superschopnosti sa naučíte:

využívať meditáciu na vyčistenie vášho vnútra a opustenie všetkého, čo vám už nepomáha;

ovládnuť svoju predstavivosť a využiť ju na vybudovanie toho, po čom túži vaše srdce;

spojiť sa so svojou intuíciou, aby ste robili tie najmúdrejšie, najbezpečnejšie a najuspokojujúcejšie rozhodnutia v každej situácii.

„Rozvíjať tieto super schopnosti vôbec nie je náročné. Sú vrodené v každom z nás. Ako duchovné bytosti máme možnosť rozvíjaním týchto troch vrodených schopností prežiť výnimočný život. A takýto život je prirodzený, ľahký a jednoducho dosiahnuteľný. Takže, aké sú vlastne tie tri super schopnosti, ktoré by ťa mali zaujímať?“ pýta sa autorka knihy Tvoje 3 najlepšie superschopnosti Sonia Choquette.

Kniha je rozdelená na tri časti: meditácia, predstavivosť a intuícia.

V každej z nich je dosť príbehov a ľahko použiteľných rád a pomôcok na to, ako prebudiť a rozšíriť určitú super schopnosť a ako ju začleniť do svojho každodenného života.

Existujú dva typy navrhovaných aktivít, ktoré vám pomôžu rozvíjať a uvoľniť každú super schopnosť. Niektoré z nich sú jednorazové cvičenia, tzv. „štartéry“, pretože sú navrhnuté tak, aby naštartovali super schopnosť k činu. Tieto cvičenia vyžadujú plánovanie a trochu času, ale úspech stojí za tú námahu.

Ďalej sú to tipy, akým spôsobom môžete rýchlo začleniť svoju super schopnosť do bežného života, nazývame ich „Posilňovače“. Nie sú časovo náročné, skôr ponúkajú jednoduché spôsoby, ako kultivovať svoje super schopnosti bez nejakého narušenia alebo zmeny denného programu.

Rozvíjanie týchto troch super schopností vôbec nie je zložité. Zaberie len pár minút denne, vyžaduje ochotu skúšať nové veci a mentálnu flexibilitu, aby ste mohli dosiahnuť svoj vlastný úspech.

Rozvíjanie ktorejkoľvek super schopnosti pripravuje pôdu pre prebudenie a rozvíjanie tej ďalšej. Meditácia upokojuje mozog, narušuje obvyklé negatívne a stresujúce myšlienkové modely, a tým uvoľňuje predstavivosť – obrazotvornosť, fantáziu, aby sa sústredila na ďalšie podnetné a kreatívne veci. Prebudená predstavivosť otvára dvere k rafinovanejším silám intuície a skrytého vedenia. Je to most, pomocou ktorého nadväzujeme kontakt so svojou intuíciou a spoznávame vyššie frekvencie podporných systémov, akými sú naši duchovní sprievodcovia a anjeli. Najdôležitejšie zo všetkého je, že nám umožňuje cítiť bezvýhradnú lásku a podporu našej Svätej Matky – Boha Otca, ktorí sú s nami v každom dychu.