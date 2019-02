Od tvorcov úspešného seriálu Gomora prichádza na Slovensko nový kriminálny seriál z prostredia talianskej mafie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Mafia, v súčasnosti najznámejšia kriminálna organizácia na svete, ktorej chápadlá siahajú aj na územie dnešného Slovenska. Jej rozmach do súčasnej podoby trval niekoľko desaťročí a aj v súčasnosti predstavuje jednu z najsledovanejších zločineckých organizácií. Svojimi protiprávnymi aktivitami púta pozornosť nie len médií, ale aj širokej verejnosti. Avšak nie vždy tomu tak bolo.

Existenciu mafie sa darilo veľmi dlho tajiť a mala byť len výplodom fantázie novinárov a príbehov chtivých spisovateľov. V tieni historických udalostí si pomaly, ruka v ruke so zákonodarnými inštitúciami vybudovala silné postavenie. O to ťažší bol boj proti nej, ktorý trvá do dnes.

V 70. rokoch 20. storočia, v období rozmachu mafie, sa odohráva aj dej nového seriálu Komisár Maltese: Hon na mafiu. V hlavnej úlohe komisára Daria Maltesa sa predstaví Kim Rossi Stuart, ktorého si mnohí pamätajú ako obľúbeného princa Romualda zo seriálu Fantaghiro. Dario sa vracia na Sicíliu, aby sa zúčastnil svadby svojho kamaráta z detstva. Avšak v spleti udalostí sa stane sám svedkom vraždenia svojich kamarátov. Komisár Maltese riskuje vlastný život, keď sa púšťa do vyšetrovania a postupne zisťuje aké úzke je puto medzi vrahmi, zločincami a vysokopostavenými politikmi.

Ak ste fanúšikmi nesmrteľného filmu Krstný otec, patríte medzi čitateľov Gustava Murína alebo vás jednoducho fascinuje téma mafie, určite si v sobotu, 2. marca o 21h prepnite televíziu na Epic Drama a ponorte sa do kriminálneho prostredia so seriálom Komisár Maltese: Hon na mafiu.