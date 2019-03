BALATON SOUND PREDSTAVUJE VEĽKÉ MNOŽSTVO TALENTOV ELEKTRONICKEJ HUDBY, KTORÉ VYSTÚPIA NA FESTIVALE 2019 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Maďarský plážový festival predstavuje pódiá The Club a elrow, na ktorých vystúpia CamelPhat, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Marco Carola, Monika Kruse a mnoho ďalších



Line-Up

(A-Z)



The Club:



ALLE FARBEN – DEBORAH DE LUCA – DUBFIRE – EELKE KLEIJN – EGBERT

HERNAN CATTANEO – MARCO CAROLA – MATADOR – NUSHA

THE MARTINEZ BROTHERS

elrow:



ANDREA OLIVA – CAMELPHAT – CHELINA MANUHUTU – CLAPTONE – WADE

NICK CURLY – DETLEF – DJ W!LD – JAMIE JONES – MONIKA KRUSE – NIC FANCIULLI

PAUL KALKBRENNER





–







Balaton Sound ponúka hudbu všetkých žánrov zahŕňajúcu EDM, rap, pop a s hrdosťou oznamuje zoznam talentov elektronickej hudby naprieč viacerých žánrov, ktorí sa predstavia na tohtoročnom festivale v Maďarsku.



Pódium The Club bude na nadchádzajúcom letnom evente upravené dekoráciami a celkovým priestorom ako skutočný nightclub. Vystúpia na ňom zakladatelia vydavateľstva Cuttin´ Headz The Martinez Brothers, ktorích uvidíte 3. júla a štýlovo tak otvoria 5 dní trvajúci festival. Popri nich vystúpi pán, ktorý už je pripravený na ďalšiu sezónu v Amnesii na Ibize majster techno remesla Marco Carola, svoj sete odpáli aj obľúbenec Boiler Roomu Dubfire a veľmi rýchlo do výšin stúpajúci holandský talent Egbert, ktorý je veľmi dobre známy vďaka live setom plným energie. The Club bude tiež hostiť dynamickú dámu z talianska Deborah De Luca. Pri jej vystúpení jej bude robiť spoločnosť Matador, ktorý je považovaný za revolučného umelca live setov a užíva si vďaka tomu skvelú reputáciu. Nemenej zaujímavé bude aj vystúpenie argentínskeho ‘El Maestra’ aka Hernana Cattanea.

Svetovo uznávaná párty značka elrow prinesie počas tohto leta na Balaton Sounde vo svojich vystúpenieach extravaganciu a výstrednosť a zároveň niekoľko špičkových artistov, medzi ktorými nebude chýbať na Grammy nominované producentské duo CamelPhat, alebo vedúca osobnosť Paradise Jamie Jones. Predstavovať netreba ani nemeckého techno maestra Paula Kalkbrennera, ktorého všetci dobre poznajú vďaka hitu ‘Sky and Sand’, ktorý sa bez pochýb skvele hodí do prostredia Balaton Soundu. Jedným z najväčších mien súčasnej elektronickej scény je aj Claptone, ktorý bude tiež súčasťou celej show. Spoločnosť tomuto záhadnému umelcovi budú robiť európsky techno pioneri, ako milovaná Monika Kruse a medzinárodne uznávaný Nick Curly.

Medzi 3. – 7. júlom 2019, na Balaton Sounde zažijete 5 dní non stop trvajúci a fantastickou plážou obkolesený festival, ktorý sa vyníma v regióne Zamárdi. V nadchádzajúcich týždňoch oznámime ešte ďalšie mená Balaton Soundu 2019, ktoré dotvoria jeden z najlepších line upov v histórii festivalu. 5-Dňová vstupenka na Balaton Sound ti poskytne jedinečnú možnosť zažiť kompletný festivalový program, zatiaľ čo 3 a 4 dňové vstupenky dajú fanúšikom možnosť užiť si na festivalovej plážie iba tie dni, ktoré si sami vyberú. Denné vstupenky začínajú od €68.00, 3. dňové vstupenky od €179.00, 4. dňové vstupenky od €199.00 a 5.dňové vstupenky začínajú od €225.00.

Line-up (A-Z):



ANDREA OLIVA

ARMIN VAN BUUREN

BUDDY

CAMELPHAT

CHELINA MANUHUTU

CLAPTONE

DEBORAH DE LUCA

DENZEL CURRY

DEORRO

DESIIGNER

DETLEF

DJ SNAKE

DJ W!LD

DON DIABLO

DUBFIRE

EELKE KLEIJN

EGBERT

ALLE FARBEN

FUTURE

G-EAZY

GRYFFIN

HERNAN CATTANEO

J BALVIN

JAMIE JONES

JAUZ

JAY PRYOR

JESS GLYNNE

KILLY

KSHMR

MADEINTYO

MARCO CAROLA

MARSHMELLO

MARTIN JENSEN

MATADOR

MISSIO

MONIKA KRUSE

NERVO

NIC FANCIULLI

NICK CURLY

NICKY ROMERO

NUSHA

PAUL KALKBRENNER

PAUL KALKBRENNER

RUDIMENTAL live

SAM FELDT (LIVE)

SAWEETIE

SEAN PAUL

SKI MASK THE SLUMP GOD

SOFI TUKKER

SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

TCHAMI x MALAA

THE CHAINSMOKERS

THE MARTINEZ BROTHERS

TIESTO

TIMMY TRUMPET

VALENTINO KHAN

VINAI

WADE

WILL SPARKS

YOUNGR

YXNG BANE







Viac mien bude oznámených v nadchádzajúcich týždňoch!

Pre viac informácii a vstupenky: www.balatonsound.com/sk

Čo: Balaton Sound

Kde: Zamárdi, Jazero Balaton, Maďarsko

Kedy: 3.-7. Júl 2019

Web: www.balatonsound.com/sk

Vstupenky: https://balatonsound.com/sk/tickets/category/entry-ticket

Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=nryOzEngb7w