Voda na Mesiaci nabáda k ďalšej misii i kolonizácii

Mesiac možno nie je taký nehostinný, ako sme si doteraz mysleli. Podľa vedcov by sa na našom prirodzenom satelite mohli nachádzať veľké zásoby podzemnej vody. Tento objav okamžite vyvolal záujem o ďalšiu misiu na Mesiac.

Ak by sa domnienky potvrdili, vedci by mohli začať uvažovať nad kolonizovaním Mesiaca či jeho využitím ako prestupnej stanice pri cestách ďalej do vesmíru.

Stopy vody sa našli aj vo vzorkách sopečného skla, ktoré priniesli astronauti v sedemdesiatych rokoch z misií Apollo 15 a 17. Nová štúdia skúmala odrazené svetlo zo sopečných kráterov na povrchu Mesiaca. Pozorovania odhalili presvedčivé dôkazy o prítomnosti vody takmer v každom z nich.

„Distribúcia zásob vody je kľúčová,“ tvrdí vedúci štúdie, Dr. Ralph Milliken z Brownovej Univerzity. „Keďže dôkazy o vode sa nachádzajú po celom povrchu Mesiaca, môžeme potvrdiť, že stopy vody vo vzorkách z Apolla neboli náhoda.“

Nové objavy podnecujú debatu o vzniku Mesiaca. Vedecká komunita zastáva názor, že sa utvoril zo sutín po tom, ako v ranej fáze Slnečnej sústavy narazilo do Zeme teleso veľkosti Marsu. Podľa tejto teórie by však Mesiac mal byť suchý – zdá sa nepravdepodobné, že by vodík potrebný na vytvorenie vody na Mesiaci prežil teplo nárazu. „Nové poznatky však naznačujú, že sa to buď nejako podarilo, alebo vodík na Mesiac priniesli dopadnuté kométy či asteroidy predtým, než úplne stvrdol,“ hovorí spoluautor štúdie Dr. Shuai Li a dodáva, že presný pôvod vody na Mesiaci je zatiaľ veľká záhada.

Zdroj: http://www.mirror.co.uk/science/water-moon-staggering-scientific-discovery-10865787