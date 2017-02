Sedem trendov, ktoré ovplyvnia komunikáciu v roku 2017

Ohodnoť článok

V uplynulom roku sme boli svedkami toho, ako sa zmenili pravidlá hry v oblasti technológií. Vplyv inovácií zanechal výraznú stopu aj v oblasti médií, zmenil sa spôsob ich konzumácie a zároveň aj prístup značiek v komunikácii. Vyhráva ten, kto si chytí tú správnu vlnu a dokáže sa na nej udržať čo najdlhšie. A nebude tomu ináč ani v roku 2017.

Komunikačné trendy pre rok 2017

Experti z globálnej komunikačno-konzultačnej spoločnosti Grayling sa už tradične obzreli za práve vrcholiacim rokom a urobili reflexiu na zmeny, ktoré ovplyvnili vývoj v oblasti technológií, médií a komunikácie. Na základe toho určili sedem trendov, ktoré najviac zasiahnu firmy a organizácie v roku 2017 z pohľadu komunikácie.

Nájdete v nich všetko podstatné – od umelej inteligencie až po generáciu Z. Nové pravidlá hry v oblasti technológií, ako aj všadeprítomné inovácie, ovplyvnili média a spôsob ich konzumácie. Navyše, vývoj jednotlivých odvetví do značnej miery poznačili aj sociálno-politické zmeny.

Zmeny v technológiách si vyžadujú nový prístup

Inovatívny prístup v komunikačných stratégiách nebol nikdy tak dôležitý, ako práve teraz. Pretože práve tento prístup je nevyhnutný na udržanie si konkurenčnej výhody. Žijeme totiž v dobe, v ktorej takmer neprestajne vznikajú nové a nové komunikačné kanály. Prístup ku komunikácií nebol nikdy jednoduchší. Ten, kto chce prežiť, musí sledovať túto dynamiku a nasledovať trendy.

#1 Ja, moje ja a AI Hranice v prístupe k jednotlivcom sa posunuli. Produkty a služby sú vytvárané na mieru individuálnym potrebám ľudí tak, aby s nimi boli v neustálom kontakte. Pozornosť sa sústreďuje na generáciu Z, ktorá sa formuje v dobe náročných inteligentných platforiem a osobných asistentov, ktorí im splnia všetky želania – rýchlo a bez obmedzení.

#2 Živé a nezostrihané

Mladé publikum dnes potrebuje mať neustály prehľad o aktuálnom a autentickom dianí vysielanom v reálnom čase. Práve tu vznikol nový priestor, kde môžu značky osloviť svojich potenciálnych zákazníkov. Vlastníci médií a vydavateľstvá našli nový zdroj príjmov v živých blogoch, streamingových platformách a na sociálnych sieťach.

#3 Faktor neistoty

V snahe zorientovať sa v množstve informácií a vplyvov neustále atakujúcich rozhodovacie procesy v týchto neistých časoch, sa spotrebitelia spoliehajú na úsudok a názory uznávaných biznis lídrov. Spoločnosti, ktoré si nevšimli tento trend sa skôr či neskôr vystavujú riziku. Vyhrávajú tí, ktorí majú vo vedení vizionárov schopných inšpirovať a presvedčiť spotrebiteľov vlastnými skúsenosťami. Tým získajú obrovskú. konkurenčnú výhodu.

#4 Nové talenty

Komunikačné plány dnes musia počítať s novou primárnou cieľovou skupinou, ktorú tvoria tzv. komunitné celebrity – po väčšine šikovní mladí ľudia, ktorí využívajú internet na prezentáciu seba, svojich postojov, talentu či zručností. Ich vplyv na sociálnych sieťach je nespochybniteľný, čo sa premietlo aj do marketingových rozpočtov. Vznikli silné obchodné partnerstvá medzi marketérmi a vlastníkmi sociálnych sietí. Najúspešnejší a najsledovanejší influenceri si získavajú pozornosť firiem a stávajú sa efektívnym nástrojom na komunikáciu značiek.

#5 Objavovanie nových území

V túžbe po úspechu v preplnenom priestore internetu hľadajú marketéri stále nové bojové polia – v ideálnom prípade nikým neobjavené miesta. Neexistujú limity – internet je zatiaľ ešte stále plný príležitostí, od AirBnb až po Kickstarter – tam všade dokáže preniknúť neviditeľná ruka marketingu, samozrejme pokiaľ to znesie obsah.



#6 Hybridná realita

Technológie prenikajú čoraz viac do našich životov, hranice medzi digitálnym a fyzickým sa postupne stierajú. Realita v našom doterajšom ponímaní stráca význam, ľudia s radosťou využívajú ponúkané možnosti a žijú v dvoch paralelných svetoch – v tom virtuálnom žijú život bez obmedzení a hľadajú únik z toho skutočného.



#7 Nové spojenectvá

Riešenie tých najpálčivejších svetových problémov si vyžaduje spojenectvo viacerých strán. Do popredia sa dostávajú partnerstvá viacerých zainteresovaných subjektov (MSP – multi-stakeholder partnership), ktoré spojili sily pre dosiahnutie spoločného cieľa. V tomto zohráva významnú úlohu úroveň know-how a dostupné zdroje, ktoré sú ochotné korporácie vložiť do riešenia.