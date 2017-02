Nový motocykel od BMW je tak bezpečný, že nepotrebujete prilbu

Ohodnoť článok

BMW oslávilo sté výročie fungovania sériou konceptuálnych vozidiel, spomedzi ktorých zaujal najmä futuristický motocykel. nemeckej spoločnosti sa podarilo vozidlo, ktorého základy sa od čias jeho vynájdenia v roku 1894 veľmi nezmenili, pozdvihnúť na vyššiu úroveň.

Nový motocykel od BMW je plný aplikácií

Motocykel s názvom Motorrad VISION NEXT 100 disponuje samovyvažovacím systémom, ktorý udrží vozidlo na dvoch kolesách, aj ak stojí na mieste. Súčasťou výbavy sú aj moderné ochranné okuliare so smart funkciami, ktoré vodičovi poskytnú relevantné informácie. „Asistenčné systémy v Motorrad VISION NEXT 100 nielenže predvídajú situácie a upozorňujú na ne vodiča, ale v prípade núdze aj zasiahnu,“ pochválilo sa BMW. Vozidlo vraj neprodukuje žiadne emisie.

Hoci firma tvrdí, že k motocyklu nebudeme potrebovať prilby či chrániče, zatiaľ sa nevyjadrila k otázke, ako sa vodiči majú chrániť v prípade havárie. Motorrad VISION NEXT 100 by sme mali v dohľadnom čase vidieť aj na cestách, takže sa to dozvieme tak či onak.

Zdroj:futurism.com