Ohodnoť článok

Nová továreň Tesly:

Čo bude znamenať nová továreň Tesly pre výrobu elektrických vozidiel? Koncom júla otvorila firma Tesla novú gigantickú továreň v Nevade a spôsobila tým obrovský rozruch v médiách i medzi verejnosťou. Zatiaľ je postavených 14 percent areálu, zvyšná časť projektu v hodnote 5 miliárd dolárov by mala byť dokončená do roku 2020. Výrobu batérií by mali údajne spustiť v roku 2017, do roku 2018 by mala byť továreň schopná vyrábať 500 000 elektromobilov Tesla Model 3 ročne.

Najväčšou výhodou tohto zázraku moderných výrobných technológií budú podstatne nižšie náklady na výrobu batérií, ktoré môžu aj vďaka zníženej produkcii odpadu a výrazne zredukovanému dodávateľskému reťazcu klesnúť až o tridsať percent. Tým by sa podľa odhadov mala znížiť aj cena batérií do elektromobilov – zo 190 dolárov za 1 kWh (apríl 2016) na plánovaných 130 dolárov za 1 kWh (keď bude prevádzka dokončená).

Tip redakcie: Tesla, nezneužívajte pojem autopilot

Svetová elektronizácia

Novou továrňou dáva Tesla jasne najavo svoj presvedčenie, že svet je pripravený na celkovú elektronizáciu. Má však svet rovnaký názor? V roku 2015 sa predalo celkovo okolo 72,37 miliónov áut, z toho 540 000 elektromobilov, čo je asi 0,8 percenta. Oproti 376 000 elektrických vozidiel predaných v roku 2014 to síce znamená nárast, no celkový podiel sa stále pohybuje pod hranicou jedného percenta.

Tesla síce so svojimi predajnými číslami (50 580 predaných elektromobilov v roku 2015, t.j. 10% zo všetkých predaných elektromobilov na svete) vyhráva propagačnú bitku, no vo vojne o nulové emisie vedú tradiční výrobcovia áut, napr. Renault-Nissan, výrobca najpredávanejšieho modelu elektrického vozidla na svete – Nissan LEAF.

Čítajte tiež:

Yahoo končí. Kupuje ho gigant Verizon

Xiaomi predstavilo najzaujímavejší telefón roka

Zdroj: https://techcrunch.com/2016/11/06/what-teslas-new-gigafactory-means-for-electric-vehicles/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook