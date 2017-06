Nová bionafta môže poháňať aj váš starý diesel 5 (100%) 1 vote

Bionafta vyrobená z rastlinného materiálu je k životnému prostrediu šetrnejšia než klasická nafta získaná z ropy. Nafta predávaná v EÚ musí v súčasnosti obsahovať aspoň 7% tohto alternatívneho paliva. Jeho širšiemu využitiu stojí v ceste fakt, že má oproti klasickej nafte odlišný bod varu a vyžaduje si špeciálne upravené motory.

To sa však môže zmeniť. Nemeckí vedci prišli na spôsob, ako upraviť látky získané z rastlín tak, aby sa výsledné palivo privádzalo do varu pri teplote ako klasická nafta. Podobné procesy existovali už predtým, no ich obrovskou nevýhodou bolo, že sa pri nich spálila značná časť samotného paliva.

Vedúci najnovšieho výskumu, Lukas Gooßen a jeho tím, využili katalyzátory, ktoré umožňujú vykonávať tieto procesy pri nízkych teplotách s využitím iba minima energie. Tým, že skombinovali tri katalyzátory, sa im podarilo namiešať z etylénu a metylesteru repkového oleja bionaftu s rovnakým bodom varu ako má ropná nafta. Repkový oplej je bežná surovina na výrobu bionafty a etylén je uhľovodík, ktorý možno ľahko získať z rastlinného etanolu či bridlicového plynu. Do komerčného predaja výslednej bionafty je však ešte ďaleko – náklady na vyrobenie prvej várky sa pohybovali okolo sumy 1000 eur za liter.

„Donedávna boli odlišné body varu čosi ako neprekonateľná prekážka. Tú sme zdolali. Teraz je na mieste otázka, ako vytvoriť katalyzátor, s ktorým to pôjde lacnejšie.“

