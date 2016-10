Tieto aplikácie na fotky tromfnú skúseného fotografa. Dajte im šancu.

Ohodnoť článok

To, že začala škola a leto skončilo ešte neznamená, že nemôžete ísť na dovolenku. Ak nie na dlhú, tak si určite môžete dopriať aspoň krátky výlet. A aký by to bol výlet bez fotografií. Dnes sa už vďaka mobilom nemusíte vláčiť s objemnými zrkadlovkami, ktoré sú batožinou navyše. Postačí vám kvalitný mobil s výkonným fotoaparátom. Po doinštalovaní niekoľkých aplikácií, ktoré zmenia váš fotoaparát na „profesionálnu optiku“ môžete smelo vykročiť objavovať celý svet. Že neviete, ktoré aplikácie na fotky sú najlepšie? ? Nevadí. Ponúkame vám zopár tipov, ktoré určite pomôžu a všetky sú zadarmo.

Open Camera

Spočiatku sa vám bude javiť rozhranie fotoaparátu dosť zložité, ale to len preto lebo táto aplikácia obsahuje tonu možností. Môžete si vybrať zamknutú expozíciu, rôzne scénické režimy, alebo zmeniť vyváženie bielej na základe okolia. Open Camera ponúka aj konfigurovateľné tlačidlá pre ovládanie hlasitosti a možnosť upraviť rozmiestnenie ovládacích prvkov pre pravákov a ľavákov.

Camera MX

Ak predvolenej aplikácii pre váš fotoaparát chýba trochu šmrnc, budete chcieť určite vyskúšať Cameru MX.

MX má všetky zlepšenia a vychytávky väčšiny aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť v obchode Play, ako je napríklad možnosť pridať efekty a filtre v reálnom čase, má však aj niekoľko funkcií, ktoré nemajú žiadne iné aplikácie na fotky.

Jednou z nich je Live Shot. Táto funkcia zachytí extra zábery z niekoľkých sekúnd pred vytvoreným originálnej fotografie. To vám umožní, aby ste zachytili okamih, ktorý by ste v normálnom prípade premeškali. Ďalšou zaujímavou funkciou je možnosť zdieľať fotografie na sociálnych sieťach ako animovaný GIF alebo video.

FotApp

Mnohí z nás majú vo zvyku posielať blízkym pohľadnicu priamo z miesta svojho výletu. Vďaka tejto aplikácii už nemusíte hľadať poštu či obchod so suvenírmi, ale môžete posielať vaše fotografie ako pohľadnice priamo do poštovej schránky. Po vytvorení fotografie si cez aplikáciu vypíšete adresáta a pohľadnica bude zaslaná. Za poslanie jednej pohľadnice zaplatíte 1,49 EUR. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS

Retrica

Táto aplikácia patrí medzi veľmi obľúbené aplikácie na fotky, a to hlavne pre instagramovú generáciu. Jej hlavnou výhodou je schopnosť aplikovať svoje možnosti v reálnom čase. Retrica má k dispozícii viac ako 100 filtrov zoskupených do širokej škály kategórií so širokou prispôsobiteľnou intenzitou. Môžete vytvárať koláže alebo doplniť svoju fotografiu o efekt rozmazania a svoje výtvory potom ľahko prenesiete k ľuďom prostredníctvom sociálnych sieti.

BestMe Selfie Camera

Ako už naznačuje samotný názov, táto aplikácia je pre tých ľudí, ktorí milujú selfie. BestMe obsahuje 125 filtrov, samolepky a emotikony či efekty rozmazania. Svoje využitie nájde predovšetkým u nadšencov, ktorí žijú aktívne na sociálnych sieťach.

Tak nech sa vám dobre fotí 🙂

