Technické trendy: Autonómne autá namiesto akčných hrdinov

Prelomové technológie budú naďalej vytvárať nové hodnoty a prinášať nové zážitky podnikateľom i užívateľom. Pozrime sa spolu dnes na úvod roku 2017 na pätnásť technologických trendov, ktoré zabezpečia nové možnosti rastu a umožnia organizáciám poskytovať zmysluplnejšie zážitky svojim zákazníkom, zamestnancom i celej spoločnosti.

Autonómne autá namiesto akčných hrdinov

Všetci poznáme tie smutné čísla – pri dopravných nehodách zahynie každoročne po celom svete 1,2 milióna ľudí. Takzvané autonómne vozidlá by nás však čoskoro mohli zachrániť pre nami samými. Optimizmus je pravdepodobne na mieste, keďže prinajmenšom 90% nehôd spôsobí ľudský faktor. Aj najvášnivejší podporovatelia autonómnych vozidiel však vedia, že ani „samojazdiace“ autá nie sú absolútne dokonalé. Ako sa môžu vyhnúť problémom?

Pre záchranu ľudského života ba sa malo autonómne auto v okamihu pred nehodou správať dramaticky a doslova neľudsky. Ľudia nie sú vodiči áut budúcnosti – sú ich vzácny náklad, ktorý verí, že inteligentný systém autonómnych vozidiel ich bude schopný udržať v čo najväčšom bezpečí. Pri pohľade zvonku by mohol dramatický vyhýbavý manéver v prípade núdze pôsobiť bezohľadne, no pod kontrolou patrične vycvičenej umelej inteligencie (ktorá by dostávala aktuálne informácie zo senzorov) by mohol byť opodstatnený a zachrániť životy podobne ako profesionálny telesný strážca.

Len si to predstavte: autonómne vozidlo by napríklad zastalo na červenú, no zrazu by sa vrútilo do križovatky, aby sa vyhlo nárazu auta vedeného človekom, ktoré by sa prirýchlo približovalo zozadu. To isté auto by v záchrannom vyhýbavom móde mohlo byť dokonca schopné pri vjazde do križovatky zastaviť premávku a prepnúť semafory na červenú. A tu už nejde iba o inteligentné autá – ale o celé inteligentné sústavy, ktoré by spolupracovali pre dosiahnutie globálneho cieľa záchrany života.

Autonómne auto vykoná dramatický kaskadérsky manéver ako z akčného filmu, aby zachránilo život päťčlennej rodiny – takýto titulok by sme mohli očakávať v najbližších mesiacoch.