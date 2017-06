7 spôsobov, ako zvládnuť hocijakú hádku ako džentlmen

Ohodnoť článok

Ako riešiť konflikt v partnerskom a pracovnom živote

Všetky vzťahy – partnerské, kamarátske, či s kočkou za pultom v kaviarni – prerastú v istom bode do konfliktu. V škole sme sa naučili veľmi veľa – o periodickej tabuľke, algebre, ako vyrobiť sopku zo sódy bikarbóny – nikdy však nič o tom ako správne riešiť konflikt.

Správame sa teda ako deti: „Beriem si svoje hračky a idem domov!“ Končí to rozchodmi, zranenými pocitmi, zničenými vzťahmi.

Jestvuje však aj lepší spôsob. Spýtajte sa tímu newyorskej polície pre vyjednávanie s rukojemníkmi, ktorý vytvoril osvedčený návod, ako si poradiť v krízovej situácii s konfliktami. Ak to zaberá pri bombových hrozbách alebo na vrahov, určite to môže pomôcť pri akejkoľvek hádke, ktorú zažijete.

Pokúsme sa teda spolu odvrátiť potenciálne škaredú potýčku pomocou zásad založených na newyorskom policajnom modeli.

Ako riešiť konflikt s priateľkou

Vaša priateľka vybuchne: „Ty s…áč! Včera bol piatok a ty si ideš večer pokojne von, opiješ sa, nič mi nepovieš a ani mi neodpovieš na esemesky?!“

Čo spravíte?

1. Začnite rozhovor, aby ste vyslali signál, že ste v tom spolu

Newyorská polícia má jedno motto: „Hovorte so mnou.“ Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa druhá strana cítila čo najpríjemnejšie a otvorila sa. Nazýva sa to aj aktívne počúvanie – vedenie rozhovoru spôsobom, ktorý naznačuje, že ste otvorení počúvať, ako sa cíti ten druhý respektíve tá druhá. Napríklad:

Vy: „Si naštvaná. Môžeme sa pozhovárať?“

Ona: „Nie, doriti. Som naštvaná!“

2. Nesnažte sa rýchlo ukončiť konflikt

Buďte trpezliví. Spomaľte. Bývalý vyjednávač z newyorskej polície Jeff Thompson varuje: „Neponáhľajte sa.“ Nemusí to totiž vôbec dopadnúť tak, ako v skutočnosti chcete. Je to ako pri sexe: ak je jeden z vás rýchlejší, je to fajn. Ale čo bude s tým druhým? Takže:

Vy: „Dobre, rozumiem. Pokúsim sa pozrieť sa na to z tvojho uhla pohľadu…“

Ona (prekvapene): „Myslela som si, že pôjdeme von spolu, no zrazu si sa odmlčal. Po roku randenia je to dosť nahovno.“

3. Ukážte, že naozaj počúvate

„Ľudia vám porozprávajú o svojich problémoch, ak ich budete počúvať. Informácie, ktoré získate, potom môžete využiť na nájdenie riešenia,“ vysvetľuje Margaret Nealová zo Stanfordu, spoluautorka knihy Ako získať (viac z toho), čo chcete. Ako sa dá najlepšie ukázať, že počúvate? Parafrázujte.

Vy: „Takže to, čo som urobil, bolo nedospelé a neúctivé.“

Ona (podozrievavo): „Presne tak…“

4. Nesprávajte sa ako čurák

Alebo ako tvrdí newyorská polícia: „Preukážte úctu.“ Situáciu tak dostanete lepšie pod kontrolu a neohrozíte vzťah. „Väčšinou sa hádame s ľuďmi, ktorých poznáme a nevidíme naposledy,“ tvrdí Nealová, „takže úcta je veľmi dôležitá.“ Skúste napríklad niečo takéto:

Vy: „Myslím si, že by som sa cítil rovnako, keby sa obrátila karta.“

Ona: „Bolo to od teba poriadne hnusné…“

5. Usilujte sa vychladnúť – aj keď to iba predstierate

Je ľahké zaútočiť slovne, aby ste „vyhrali“ bitku, hoci by to bolo kontraproduktívne. Namiesto toho ostaňte pokojní a nebudete musieť ľutovať nič, čo ste povedali.

Vy (po hlbokom nádychu): „Viem, že to tak vyzerá. Môžem ti povedať, čo sa stalo, z môjho uhla pohľadu?“

Ona (s úsmevom): „To by bolo fajn.“

6. Priznajte svoju motiváciu

„Hovorte otvorene o tom, čo chcete,“ namiesto používania nejakých povrchných argumentov, radí Jeanne Brettová z Kelloggskej školy manažmentu na Severizápadnej univerzite. Ak to nedokážete, ako môžete žiadať úprimnosť od druhých?

Vy: „Kamoš ma pozval na šťastnú hodinku do istého podniku. Keďže som sa s tebou na ničom vopred nedohodol, šiel som. Nekontroloval som si telefón. Ty však tvrdíš, že v tejto fáze nášho vzťahu by sme pri piatkových večeroch nemali automaticky premýšľať iba samostatne. Je to tak?“

Ona (prikyvujúc): „Áno, presne tak.“

7. Buďte predovšetkým flexibilní

Brettová uvádza príklad dvoch sestier, ktoré varia večeru, každá svoj recept, a začnú sa hádať pre pomaranč. Polovica nebude stačiť ani jednej. To znamená, že večera nebude. Keby sa však porozprávali, zistili by, že jedna potrebuje šťavu do omáčky, a druhá zase nastrúhanú kôru do koláča. Morálne ponaučenie: buďte pripravení prispôsobiť sa.

Vy: „To však zároveň neznamená, že by sme mali byť v piatky zakaždým spolu…“

Ona: „Jasné, že nie! (zasmeje sa) Ja mám tiež svoj život.“

Vy: „Ale budeme sa navzájom informovať. To zvládnem. Bude to takto v poriadku?“

Ona: „Áno.“ (v tejto fáze pomôže napríklad udobrenie v posteli)

Bomba zneškodnená, kríza odvrátená.

Ako riešiť konflikt s neznesiteľnými kolegami

Spomínaná taktika môže fungovať dokonca aj na protivných spolupracovníkov.

On: „Človeče, pohni si s tou správou. Už včera bolo neskoro.“

Vy: „Máš pravdu, mali by sme to vyriešiť.“ (sme v tom spolu) „Počúvam ťa.“ (aktívne počúvanie) „Aj ja sa toho chcem zbaviť.“ (priznajte motiváciu) „Predajca však mešká s podkladmi, takže to potrvá dlhšie, než zvyčajne. Dám ti to zajtra, dobre?“ (flexibilita, dajte najavo, že vaše záujmy sú prepojené)

