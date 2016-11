Ohodnoť článok

„Praktiky zločineckých skupín zachádzali pred rokmi často až do zvrátených krutostí a úchylných, miestami sexuálnych deviácií,“ tvrdí skúsený vyšetrovateľ a nová hviezda na slovenskom detektívnom nebi. Václav Neuer vo svojej novej knihe zúročuje skúsenosti z každodennej práce policajtov pri objasňovaní najzávažnejších zločinov a z fungovania podsvetia. Vražda s pridanou hodnotou je kriminálny príbeh zo súčasnosti a voľne nadväzuje na autorovu prvotinu Krkavčí súd.

Kráľ slovenskej detektívky Dominik Dán tak dostal naozaj vážnu konkurenciu. A ak máte radi krimi zo slovenského prostredia založené na skutočných prípadoch, prídete si na svoje. Vražda s pridanou hodnotou je napísaná skúseným perom, má skvelý štýl a množstvo dialógov z nej robia naozaj perfektné čítanie.

Tip redakcie: Autobusová stanica v Bratislave – ako to s ňou vyzerá

Tak ako pri prvej knihe Krkavčí súd sa opäť stretávame s hlavným inšpektorom Petrom Ledeckým.

Má preveriť podozrenie z vraždy, ktoré priniesol kolega z ekonomickej kriminálky. K tomu ho prenasledujú zlé sny a neusporiadaný súkromný život…

Peter Ledecký z oddelenia vrážd bratislavského riaditeľstva Policajného zboru pozná identitu možnej obete, ale nemá mŕtvolu. Navyše, ide vôbec o vraždu? Nejde len o preventívne zmiznutie príležitostného autičkára?

Takmer súbežne s prvým prípadom kdesi vybuchne terénne auto. Vo vraku nájdu hasiči telo, ktorého identitu policajti nepoznajú… Rozbieha sa pátranie s cieľom priradiť meno k telu obete alebo nájsť telo k známemu menu. Ledecký so svojím tímom posilneným o mladého Jakuba Koreisa idú v práci až na hranu. Musia nasadiť policajného agenta do takého nepriateľského prostredia, akým je ústav na výkon väzby. Podarí sa im zistiť, či sú skutky prepojené?

Vypočujte si AUDIO úryvok. Z knihy číta Daniel Fischer:

Václav Neuer

Václav Neuer pracoval v rokoch 1993 – 2011 na kriminálnej polícii v Bratislave. Zaoberal sa predovšetkým závažnou násilnou trestnou činnosťou na úseku vrážd na Krajskom riaditeľstve Bratislava, neskôr závažnou organizovanou trestnou činnosťou na Prezídiu Policajného zboru. Búrlivé 90. roky prežil na oddelení vrážd a podieľal sa na dokumentovaní a objasnení desiatok skutkov.

Tip redakcie: Najdrahšie obdobie roka je tu – koľko stoja Vianoce priemernú rodinu na Slovensku

Detektívom chcel byť Václav Neuer odmalička a práci venoval všetko úsilie aj voľný čas, neraz aj na úkor súkromného života. Za svoju činnosť bol viackrát disciplinárne odmenený a raz ministrom mimoriadne povýšený.

Nápad písať knihy dostal už veľmi dávno, ešte v časoch aktívnej služby. Námety čerpá zo skutočných prípadov, no zámerne ich upravuje tak, že už nezodpovedajú skutočnosti. Prostredie v ktorom sa príbeh odohráva, opisuje, ako ho dôverne pozná. To isté platí o postavách. Ich charakterové črty však skombinoval tak, aby sa líšili od reálnych predlôh. „Aj námet knihy Vražda s pridanou hodnotou vychádza z prípadov, ktoré sa skutočne stali, no ja som ich upravil a navzájom prepojil,“ prezrádza Václav Neuer.

Vražda s pridanou hodnotou: http://www.bux.sk/knihy/293833-vrazda-s-pridanou-hodnotou.html

Čítajte tiež:

V tajných masových hroboch našli 32 tiel

V Bratislave sa bude budúci týždeň diskutovať o Energetickej únii