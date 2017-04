Na Pohode vystúpi aj priekopník žánru Drum and Bass Tony Colman s projektom London Elektricity

Ohodnoť článok

London Elektricity sa na Pohode 2017 predstaví hneď dvakrát: ako Big Band aj ako DJ set. Tento projekt priekopníka žánru Drum & Bass, spoluzakladateľa a šéfa Hospital Records, Tonyho Colmana, označujú aj ako fast soul music. To vďaka spektakulárnemu prevedeniu 22-členného big bandu, v ktorom sú osobnosti ako MC Dynamite (Reprazent) a víťazka BBC Jazz Awards Lianne Carrol, posúva D & B na úplne novú úroveň. Druhý koncert London Elektricity DJ set bude jedným z troch Tonyho vystúpení v tejto forme v roku 2017.

Tony Colman prepadol Drum & Bassu v polovici 90-tych rokov. Pestrá zmes jeho vplyvov obsahuje mená ako Talking Heads, Fela Kuti, Kraftwerk, Brian Eno, Led Zeppelin a mix žánrov široko presahujúcich hranice elektronickej hudby (Jazz, funk, soul, dub, rock, punk…). Spolu s Chrisom Gossom založil v roku 1996 vydavateľstvo Hospital Records, pod ktoré patria aj mená ako Danny Byrd, Camo & Krooked, Logistics, Nu:Tone, Metrik, Fred V & Grafix, S.P.Y či B-Complex.

V druhej polovici deväťdesiatych rokov založili Colman a Goss London Elektricity (pôvodne ako duo). Preslávila ich skladba :Song In The Key Of Knife:. V roku 1999 vydali debut Pull the Plug. Na albume sa podieľalo mnoho živých muzikantov a jazzová speváčka Liane Caroll. Išlo však predovšetkým o štúdiovú prácu dua Colman Goss. V roku 2002 odišiel Goss z LE, aby sa mohol naplno venovať vydavateľstvu. Druhý album Billion Dollar Gravy vydal Colman v roku 2003. Pri jeho nahrávaní sa dostali čoraz viac k slovu aj ďalší hudobníci, a tak sa Colman rozhodol spraviť z projektu živú kapelu, v ktorej hrali okrem neho Andy Waterworth, Landslide, MC Wrec, the Jungle Drummer, Liane Carroll a Robert Owens. Krátko po vydaní tretieho albumu Power Ballads (2005) začal hrávať Colman sólo ako DJ pod názvom London Elektricity. V roku 2007 získal ocenenie BBC 1Xtra Xtra Bass Award za najlepší live act. V nasledujúcom roku vydal štvrtý album Syncopated City. Piaty album Yikes! mu vyšiel v roku 2011 nasledoval a zatiaľ najnovší Are We There Yet? v novembri 2015. V novej zostave sa predstaví 12-členná dychová sekcia kapely Riot Jazz, legendárna jazzová speváčka Liane Carroll, vokalistka Emer Dineen, MC Dynamite, klávesy, bicia sekcia a Tony Colman na base. K DJ setu ešte doplňme, že Tony hráva výlučne z vinylov a výlučne skvelo. Presvedčí vás o tom už začiatkom júla v SLSP Space aréne.

Pohoda v ďalších výberoch najlepších festivalov sveta

Portál Gigwise zaradil Pohodu medzi 37 najlepších európskych festivalov. Ešte viac ako samotný výber, nás tešia slová, ktorými v článku opísali náš festival: „Toto je utópia. Jedlo je chutné, rozmanité, obrovské porcie za veľmi nízku cenu a táto úroveň dôstojnosti platí pre takmer každý aspekt života na Pohode. Ľudia sú vrúcni, priateľskí a s chuligánskym správaním sa tu nestretnete; opaľovací krém zadarmo a tankery s pitnou vodou všade navôkol. Je to akoby pozbierali všetky drobné nepríjemnosti veľkých britských festivalov a napravili ich. Čo sa týka line-upu, je taký dobrý, ako väčšina z tých najlepších v Európe akurát, že je oveľa, oveľa lacnejší, než čokoľvek na západe.“ Celý článok nájdete na tomto linku:www.gigwise.com/features/109701/the-best-coolest-greatest-music-festivals-in-europe

Okrem, toho nás do svojho výberu zaradil aj portál The Culture Tip v článku Around the World in 60 Music Festivals. Pohodu zaradili do kategórie On the Pulse pre ľudí, ktorí nebažia po popových primárne hviezdach ale skôr po nezávislejšej produkcii. https://theculturetrip.com/north-america/usa/articles/around-the-world-in-60-music-festivals/?utm_source=direct_message&utm_medium=FOshare&utm_campaign=FOled_genre

Potvrdení umelci:

alt-J, M.I.A. Solange, Ylvis, Birdy, Jake Bugg, Boys Noize Live, Future Islands, Rodrigo y Gabriela, Benjamin Clementine, Slowdive, Squarepusher, London Elektricity Big Band, Mark Lanegan Band, Beardyman’s Dream Team, Slaves,

The Thurston Moore Group, Austra, Sleaford Mods, Machinedrum, Dillon, Mykki Blanco, Beak>, Shobaleader One,

London Elektricity DJ Set, TOMM¥ €A$H, TaxiWars, Salut c’est cool, Black Box Revelation, Acid Arab, Alice Phoebe Lou, Baloji, Les Amazones d’Afrique, Idles, C Duncan, Ho99o9, Chiki liki tu-a, Polemic, Bolo nás jedenásť – Milan Lasica & friends, Bez Ladu a Skladu, Katarína Máliková, B-Complex, The Ills, Ghost of you, Kieslowski, Tolstoys, a mnohí ďalší…