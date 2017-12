Knižná novinka: Rekordy Bratislavy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Viete, že v Bratislave bola prvá mimofrancúzska továreň na svete na výrobu sektu podľa originálneho receptu? A viete, koľko mlynov bývalo v Mlynskej doline, či kde sa rozprestieralo jedno z najväčších keltských sídlisk v Európe? Aj odpovede na tieto otázky nájdete v novej originálnej knihe Rekordy Bratislavy .

Na takmer 100 stranách predstavujú mesto jedinečným kultúrno-historickým a vizuálne zaujímavým spôsobom. Spojenie pútavých textov a pestrého ilustračného materiálu poukazuje na výnimočnosť mesta v medzinárodnom kontexte.

Autorom knihy Rekordy Bratislavy je geograf Kliment Ondrejka, ktorý v nej spracoval najväčšie zaujímavosti z dejín Bratislavy od čias Keltov, Rimanov, veľkomoravského obdobia, stredoveku a novoveku až po súčasnosť a všetky fakty, ktoré patria k raritám z pohľadu Slovenska, Európy a sveta.

Ako naznačil vydavateľ Daniel Kollár: „Jadrom publikácie je prezentácia kultúrno-historických pamiatok a osobností, ktoré sa viažu k Bratislave, výnimočných z pohľadu Slovenska a v medzinárodnom kontexte. Veľký priestor je venovaný aj bratislavským kuriozitám či miestnym špecifikám a súčasťou publikácie je bohatá obrazová príloha“.

Do publikácie vybrali autori najmä geografické a historické javy, osobnosti, stavby, pamiatky a mnohé ďalšie zaujímavosti, ktoré sa dajú označiť ako unikátne s prídomkom rekord. Sú to fakty, ktoré sú výnimočné v rámci mesta. Ak presahujú jeho rámec a sú významné v rámci Slovenska, Európy či dokonca sveta, upozorňuje na to piktogramom umiestneným pri hesle. Nejde vždy o svetové, európske či slovenské rekordy v pravom slova zmysle. Často sú to len

zaujímavosti či kuriozity zo slovenského či medzinárodného hľadiska. Pri čítaní knižky sa sami presvedčíte, že ich je neúrekom…

Prvý pokus s lietajúcim strojom na svete

Pokus Johanna Müllera – v roku 1467. Jeho mechanický orol mával krídlami a preletel vzdialenosť štyristo metrov. Predpokladá sa, že ide skôr o legendu. Johannes Müller, známy pod menom Regiomontanus, profesor na Academii Istropolitana, sa narodil 6. júna 1436 v nemeckej dedinke Unfinden pri Königsbergu. Spočiatku študoval na univerzite v Lipsku, neskôr prešiel na viedenskú univerzitu. Zomrel 6. júla 1476 v Ríme. Je považovaný za jedného z najlepších astronómov a matematikov 15. storočia.

Prvé letákové noviny

Zwo warhafftige newezeitung (Dve pravdivé správy) – v roku 1594 ich vytlačil v Bratislave Ján Valo, ktorý tu mal svoju tlačiareň. Správy informovali o porážke Turkov v Novohrade a o zaujímavom nebeskom jave a boli prevzaté z nemeckých zdrojov. Viac tlačív z Valovej tlačiarenskej produkcie v Bratislave nie je známych a nevie sa nič o jeho ďalšom tlačiarenskom pôsobení. Predpokladá sa preto, že to bol kočovný tlačiar a v Bratislave sa zdržal len krátky čas.

Ak ste Bratislavčan a budete uvažovať nad vhodným darčekom, knihu Rekordy Bratislavy nájdete vo všetkých dobrých bratislavských kníhkupectvách a na Vianočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave.

Rekordy Bratislavy: https://www.bux.sk/knihy/400024-rekordy-bratislavy.html

Čítajte tiež:

Perfektné selfie aj v tme

Kniha, ktorá opantá všetky vaše zmysly