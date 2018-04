BALATON SOUND pridáva SVENA VÄTHA, BLACK COFFEE, ADRIATIQUE, CAMELPHAT, KÖLSCH, SCUBA a mnohých ďalších Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Maďarský plážový festival v spolupráci s globálnymi klubovými značkami Fuse, Rex, Watergate, Defected a Pacha odhalil novú značku “Clubs on the Beach”

Maďarský plážový festival Balaton Sound, odhalil ďalšie talenty svojho medzinárodného line upu, ktorý obsahuje tie najväčšie mená elektronickej, popovej, hip-hopovej a grimeovej hudby. Festival sa koná na jedinečnom mieste Jazera Balaton medzi 4. a 8. júlom a patrí k jedným z najväších open air festivalov v Európe, ktorý má v ponuke rôznorodé hudobné žánre, ktoré sa predstavia na 9 pódiách. Okrem toho však ponúkne jedinečné divadelné a karnevalové výkony, luxusný kemping a pestrú ponuku nápojov a jedál. Toto všetko bude v ponuke spolu s headlinermi ako The Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Big Sean, Rita Ora, a Eric Prydz.

Aktuálne pridanými menami na line upe 5 dní trvajúceho festivalu Balaton Sound figuruje aj legenda techno sveta, zakladateľ preslávenej párty na Ibize Cocoon, familárne prezývaného svojim fanúšikmi “Papa Sven” Svena Väth, ktorý bude kraľovať Heineken Stagu, spolu Dj Kölschom prezentujúcim melodické techno, Juhoafrickým top exportom Black Cofee, produkčným duom Adriatique, alebo skvelou zostavou Gus Gus, britským talentom Scuba a Camelphat a pohostí tiež rebríčky drtiaceho Juliana Jeweila.

Počas 11teho pokračovania festivalu absolvuje svoju premiéru úplne nový stage „Clubs on the Beach“, ktorý bude konceptom 5 prominentných klubových značiek, pochádzajúcich z najväčších párty miest. Stage umiestnený priamo pri vode odpáli každý deň non-stop techno a house music šialenstvo vďaka rezidentným djom týchto klubov. Stredu odštartuje Bruselská inštitúcia FUSE, ktorá so sebou prinesie skvelý underground talent Charlotte De Witte, zaostávať nebude ani Parížsky REX Club, ktorý privíta Phila Weekasa a Jennifer Cardini, ktorí to naštartujú vo štvrtok. Berlín bude reprezentovaný klubom Watergate, ktorý povolal svojho rezidenta Dja Butcha, ktorý povedie svoju zostavu naprieč piatkom, zatiaľ čo Londýnske vydavateľstvo Simon Dunmora, Defected angažovalo mysteriózneho productenta Claptone, aby rozpumpoval sobotňajšiu noc. Nedelňajšie finále nebude patriť nikomu inému ako klubovej inštitúcii Pacha, ktoré bude viesť Uner.

Po minuloročnej premiére už nie je na festivale neznáma ani španielska párty značka elrow, ktorá brádzi svet so svojim šialenými témami od roku 2010. Títo opäť do maďarska množstvo zábavy, na vytvorenie ktorej si pozvali pánov ako Richy Ahmed, Patrick Topping, Steve Lawler, plus Heidi, Toni Varga a mnohí ďalší – ktorí budú časťou toho najväšieho Balaton Sound doteraz!

Vstupenky: https://goo.gl/j1jEJ7

