Na aké filmy so superhrdinami sa tento rok ešte môžeme tešiť

Povedzme si to na rovinu: kým nevyšiel Temný rytier a X-Meni, superhrdinovia boli skôr menšinová záležitosť. To sa však zmenilo a filmy s nimi patria v súčasnosti medzi najväčšie blockbustery. Tu je zoznam toho, čo do do kín zamieri v roku 2018.

Avengers: Infinity War (MCU), 4.5.2018

Noví Avengers vychádzajú takmer presne 10 rokov po tom, ako sa Robert Downey Jr. po prvýkrát predstavil v roli Iron Mana. Bude to zároveň dosiaľ najväčší film zo štúdia Marvel. Zápletka v sebe spojí príbehy Avengerov, Strážcov galaxie, Doctora Stangea, Čierneho pantera a mnoho ďalších.

Deadpool 2, (FOX), 18.5.2018

Prvý film o Deadpoolovi bol prekvapivým trhákom, ktorý Ryana Reynoldsa preslávil ešte viac, ako už bol. Pod taktovkou režiséra Davida Leitcha, ktorý stojí napríklad za Johnom Wickom, sa môžeme tešiť na poriadnu dávku akcie a humoru.

Rodinka úžasných 2 (Pixar), 2.6.2018

Jeden z najúspešnejších animákov sa po 14-tich rokoch dočkal pokračovania. Očakávania sú, pochopiteľne, veľké. Uvidíme, či sa potvrdia.

Ant-Man and the Wasp (MCU), 6.7.2018

O filme zatiaľ nevieme veľa detailov, no jedno je isté: rolu údajne mŕtvej Janet Van Dyne sa zhostí Michelle Pfeiffer.

Venom, (Sony’s Marvel Universe), 5.10.2018

Spin-off Spider-Mana s hororovými prvkami a Tomom Hardym? To by mohlo fungovať.

X-Men: Dark Phoenix (FOX), 2.11.2018

V X-Menoch si tradične zahrajú James McAvoy, Jennifer Lawrence a Michael Fassbender. Príbeh sa bude točiť okolo Jean Grey stvárnenej herečkou Sophie Turner, známou ako Sansa z Hier o tróny. Jessica Chastain si zahrá zloducha.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony Animation), 14.12.2018

Animovaný Spider-Man sa zameria na postavu Milesa Moralesa. Zápletka sľubuje množstvo zábavy.

Aquaman (DC Extended Universe), 21.12.2018

Jediný film z dielne DC v tomto roku. Réžie sa zhostí James Wan, ktorý pracoval na filmoch ako Saw či V zajatí démonov. Warner Bros. dúfa, že hororové prvky filmu pritiahnu nové publikum.

