Zväčša ak uvažujeme nad dovolenkou rozmýšľame nad zahraničnými destináciami. Málokto z nás trávi svoju dovolenku na Slovensku. A je to škoda. Áno, nemáme more, ale máme množstvo iných možností a krás, ktoré by ste mali poznať. Hory, hrady, starobylé mestá, mestský a kultúrny život a všeličo iné čo dokáže vo vás zanechať príjemnú spomienku. Záleží však na tom aký druh človeka ste. Buď máte radi aktívny relax, alebo hľadáte zábavu, vzrušenie a mestský život. Ak patríte k tým ľuďom, ktorí vyhľadávajú aktívny relax, tak Slovensko vám ponúka množstvo horských chodníčkov či splavov riek a podobných možností ako si dať do tela. Ak však uprednostňujete zábavu ako bary, diskotétky či vás zaujíma hra ruleta tak Slovensko vám vyhovie aj v tomto ohľade. Poďme sa pozrieť na niekoľko miest, kde to žije tou správnou náladou a kde sa zabavíte a uvoľníte od pracovných povinností.

Štýlové bary a kaviarne

V posledných rokoch Slovensko zažíva doslova renesanciu vzniku nových barov a kaviarni. V uliciach miest ich nájdete na každom kroku. Každý má svoju vlastnú osobitú atmosféru doplnenú jedinečným interiérom a skvelým výberom chutných jedál a nápojov. Môžete si tu dosýtosti vychutnať skvelé pivá z malých lokálnych pivovarov alebo si pochutnať na domácom koláči. V Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách čoraz viac ožíva klubová scéna plná nových kapiel. Môžete si byť istí, že tu natrafíte vždy na milých mladých ľudí, ktorí diskutujú o rôznych témach z celého sveta. Ak teda hľadáte nočný život a zábavu, na Slovensku ich nájdete.

Stand-up comedy

Spolu so vznikom nových podnikov sa do popredia kultúrneho života dostávajú aj stand-up vystúpenia, ktoré si čoraz viac získavajú nových a nových nadšencov. Ak si chcete užiť nočný život a popri tom sa aj zabaviť, určite by ste mali navštíviť niektoré z nich. A nemusíte sa obávať, že ich premeškáte. Predstavenia sú tu každý piatok a pri potulkách mestami na niektoré z nich určite natrafíte. Pripravte sa však, že sa neprestanete smiať.

Kasína, hry

Ak ste však ten typ človeka, ktorý má rad vzrušenie, napätie a je rodený hráč, môžete navštíviť niektoré z kasín. Slovensko síce nie je Las Vegas, ale aj tu nájdete kvalitné kasína, ktoré ponúkajú rôzne druhy hier v lukratívnych priestoroch. Hra ruleta, ktorej korene siahajú až do 18. Storočia vo Francúzsku vás pripúta k stoličke a vy budete sledovať každý pohyb so zatajeným dychom. Hra Ruleta je pre svoju jednoduchosť jednou z najobľúbenejších hier a hrá sa po celom svete. Nezabúdajte však, že podľa etikety sa pri rulete nesmie piť ani jesť. To však nevadí. Cíťte sa pri nej aspoň na chvíľu ako James Bond a skúste si na vlastnej koži pocit skutočnej hry a napätia. V historických priestoroch budete s netrpezlivosťou čakať aká karta sa vám odkryje a rozhodne či dnešný večer budete kráľom alebo pešiakom.

Kultúra, divadla a festivaly

Zábava a hráčska vášeň nie sú pre každého, to však nevadí. V tom prípade si môžete zvoliť niečo iné. Ak na svojich cestách vyhľadávate hlavne kultúru Slovensko vám ponúkne mnoho festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré tu prebiehajú počas celého roka. Navštívte divadelné predstavenia tých najväčších autorov v Slovenskom národnom divadle alebo v iných divadlách. Výber hier je naozaj rozmanitý a vyhovie každému vkusu. Mimo divadiel sa tu konajú rôzne festivaly a výstavy. Ak máte radi jazz určite si nenechajte ujsť Bratislavské jazzové dni alebo sa nechajte očariť festivalom súčasného umenia Biela noc, ktorý sa koná vo viacerých slovenských mestách. Pre milovníkov letných festivalov tu zas máme svetovo uznávaný, hudobný festival Pohoda alebo Grape. Možností ako si na Slovensku vychutnať kultúru je omnoho viac a stačí si len vybrať.

Voda samá voda

Predstava zábavy a dovolenky je už akosi prirodzene spájaná s vodou. Hoci Slovensko nemá more, má perfektné aquaparky a vodné priehrady. Tobogany, kúpele, bazény nájdete na celom území Slovenska. Je jedno, do ktorého kúta krajiny sa vyberiete, vždy tam nájdete zábavu a vodu. Je mnoho miest, ktoré by ste na Slovensku mali navštíviť. Či už sú to divadlá, festivaly, kasína alebo priehrady. Všade kam prídete však zaručene nájdete niečo čo vás zaujme.