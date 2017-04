Vláda opäť neprerokovala informáciu o výstavbe Národného futbalového štadióna

Ohodnoť článok

Výstavba Národného futbalového štadióna

Bratislava 11. apríla (TASR) – Vláda ani na dnešnom zasadnutí neprerokovala informáciu ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) o tom, ako postupuje výstavba Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave. Materiál z rokovania stiahla, dôvodom bola neúčasť premiéra Roberta Fica. Uviedol to podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).

“Chceli sme počkať na pána predsedu vlády. Na budúcom zasadnutí vlády to bude,” ozrejmil Kaliňák. “Predseda vlády je ten hlavný, ktorý rozhoduje o výkonnej moci a čo je najpodstatnejšie, je to jedna z jeho dlhodobých agend, pravidelne je o tom informovaný, pravidelne rokuje s ministrom školstva, ktorý to má na starosti,” doplnil.

Štát doteraz nemá stanovisko Európskej komisie, ktorá mala posúdiť, či bolo udelenie štátnej pomoci na výstavbu NFŠ prípustné. Štát podľa zmluvy poskytne dotáciu na výstavbu vo výške 27,2 milióna eur. Účinnosť podpísanej zmluvnej je pritom podmienená získaním pozitívneho rozhodnutia Európskej komisie.

“Európska komisia sa pri konzultáciách v priebehu začiatku apríla vyjadrila, že preloží svoje hodnotenie a stanovisko na prelome apríla a mája. Tam budú uvedené všetky dôvody, ktoré sú relevantné pre ďalšie pokračovanie stavby,” ozrejmil dnes minister školstva Plavčan.

Informačnú správu vláda neprerokovala ani minulý týždeň

Podľa ministra prerušila rokovanie z dôvodu doplnenia informácie, prečo sa výstavba NFŠ dostala počas zimy do trojmesačného sklzu. Plavčan dnes novinárom vysvetlil, že meškanie spôsobili betonárske práce na základoch stavby, ktoré pre nepriaznivé počasie v decembri, januári a vo februári nemohli prebiehať.

“Jednoducho, ak sú nízke teploty, nedá sa betónovať, a práve v počiatočnej fáze akéhokoľvek objektu je dôležité poriadne vybetónovať základy, aby boli pri primeraných teplotách,” uviedol Plavčan.

Sklz by sa však nemal prejaviť na termíne dokončenia NFŠ. “Je pripravený nový harmonogram a máme prísľub od investora, že do stanovenej lehoty, to znamená do 20 mesiacov od začiatku výzvy a podpísania zmluvy, bude štadión stáť,” zdôraznil šéf rezortu školstva.

Nový štadión stavia STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., ktoré má podľa zmluvy s investorom výstavby – spoločnosťou NFŠ, a. s., postaviť štadión v priebehu 76 týždňov za 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH).

Nový futbalový štadión bude mať kapacitu viac ako 22.000 miest. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. NFŠ poskytne štát dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny. Akcionárom spoločnosti NFŠ je ŠK Slovan Bratislava futbal, a. s., ktorej predsedom predstavenstva je Ivan Kmotrík.

Čítajte tiež:

Rozsudok smrti pre 11 obžalovaných za výtržnosti na futbalovom zápase

Z Nemecka odišlo bojovať na Blízky východ proti Islamskému štátu vyše 200 ľudí