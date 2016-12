Ohodnoť článok

Vianočné sviatky na Slovensku oslavuje až 95 % ľudí

(TASR) – Vianoce na Slovensku oslavuje takmer každý. Ľuďom sa na týchto sviatkoch najviac páči, že strávia čas s rodinou a priateľmi, celková atmosféra Vianoc, ale aj sviatočné jedlo a pitie. Skorý príchod vianočnej výzdoby, komercializácia Vianoc, ale aj preplnené obchody – to je to, čo sa ľuďom, naopak, na týchto sviatkoch páči najmenej. Ukázal to novembrový prieskum spoločnosti GfK na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.

Väčšina (95 %) ľudí na Slovensku Vianoce oslavuje. Vyše jedna tretina obyvateľov považuje Vianoce hlavne za náboženské sviatky a ďalšia tretina ich považuje za náboženské a zároveň kultúrno-spoločenské sviatky. Najmenšiu skupinu tvoria tí, pre ktorých sú Vianoce hlavne kultúrno-spoločenskými sviatkami. Za náboženský sviatok považujú Vianoce najviac ľudia žijúci v Prešovskom kraji a obyvatelia žijúci v obciach do 1000 obyvateľov.

Najviac ľudia preferujú čas strávený s rodinou (77 %), takmer dve tretiny sa tešia na príjemnú atmosférou Vianoc – ozdoby, piesne či TV program, vyše polovica ľudí (54 %) sa teší na vianočné jedlo a pitie. Takmer polovica ľudí (48 %) sa teší z toho, že ľudia sú k sebe počas Vianoc milí a vyše dve pätiny sa tešia hlavne na darčeky. Na všetky radosti Vianoc sa tešia viac ženy ako muži, len na sviatočné jedlo a pitie sa viac tešia muži.

Takmer polovica ľudí (49 %) nemá rada komercializáciu a materializmus, s ktorými sú Vianoce spojené, ako aj preplnené obchody pred Vianocami. Vyše jedna tretina nemá rada Vianoce pre finančnú náročnosť, ktorú si sviatky vyžadujú. Takmer rovnako sa vyše jednej pätine ľudí nepáči vianočný stres a skorá vianočná výzdoba, viac to prekáža ženám ako mužom.

TASR informovala Katarína Lepiešová z GfK.

