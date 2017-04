Druhý muž preverovaný v prípade útoku v Dortmunde už nie je podozrivou osobou

Ohodnoť článok

Útok na autobus futbalového tímu Borussia Dortmund

Dortmund (TASR) – Nemec, preverovaný v súvislosti s útokom na autobus futbalového tímu Borussia Dortmund, už nie je v tomto prípade podozrivou osobou. Informovala o tom včera hovorkyňa nemeckej Spolkovej prokuratúry.

Nemenovaný 28-ročný muž narodený v Nemecku, pochádzajúci z mesta Fröndenberg, nebol vôbec zadržiavaný vo väzbe a už nepatrí medzi podozrivých .

“Naše podozrenia sa ani trochu nepotvrdili,” vysvetlila hovorkyňa. Dodala, že nie je dôvod myslieť si, že muž bol zapletený do útoku na autobus z 11. apríla.

Terčom trojice výbuchov sa v utorok večer v Dortmunde stal okoloidúci autobus futbalového tímu Borussie, smerujúci na zápas s Monakom. Zranenia utrpel jeden hráč a policajt. Útok vyšetrujú ako možný teroristický čin. Odkaz nájdený pri mieste explózií naznačuje spojenie s islamistami.

Po bombovom útoku na autobus zadržali v stredu Iračana, ktorý je podozrivý z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS), oznámila dnes Spolková prokuratúra. Vyšetrovatelia však dosiaľ nenašli dôkazy, ktoré by ho spájali s utorkovým útokom.

Zadržaný 26-ročný Abdul Beset A. sa údajne koncom roka 2014 pridal k IS v Iraku a viedol jednotku približne desiatich bojovníkov, ktorá sa zúčastnila na príprave únosov, vydierania a vrážd. V marci 2015 cestoval do Turecka a podľa prokuratúry zostal v kontakte s členmi IS po tom, ako začiatkom roka 2016 dorazil do Nemecka.

Spolková prokuratúra požiada sudcu na dnešnom pojednávaní o umiestnenie tohto muža do vyšetrovacej väzby pre uvedené obvinenia, nie však pre účasť na útoku v Dortmunde.

