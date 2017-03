Škótsko: Druhé referendum o nezávislosti by sa mohlo konať na jeseň 2018

Ohodnoť článok

(TASR) – Prípadné druhé referendum o nezávislosti Škótska by sa mohlo konať na jeseň 2018. Vyhlásila to škótska premiérka Nicola Sturgeonová, ktorá by tento termín považovala za “rozumný”.

Referendum o nezávislosti Škótska

V dnes zverejnenom rozhovore pre BBC však zároveň zdôraznila, že rozhodnutie o usporiadaní druhého referenda ešte nepadlo. O tom, či sa tak stane, budú diskutovať účastníci budúcotýždňového zjazdu Sturgeonovej Škótskej národnej strany (SNP). Prvá ministerka autonómnej vlády v Edinburghu mieni podľa vlastných slov vo veci referenda postupovať takým tempom, ktoré bude v záujme Škótska. Sturgeonová bola jednou s najhlasnejších kritičiek výsledkov vlaňajšieho plebiscitu o vystúpení Británie z EÚ, pretože až 62 percent Škótov v ňom hlasovalo za zotrvanie Únii. Premiérka zdôrazňuje najmä nutnosť zotrvania Škótska v jednotnom trhu EÚ. Sama povedala, že nové referendum o nezávislosti Škótska považuje v súvislosti s brexitom za “veľmi pravdepodobné”. Doposiaľ sa pritom ako možný termín uvádzala jar 2018.

Všeobecne sa očakáva, že Sturgeonová, ktorá má podporu Salmonda, bude presadzovať nové referendum o nezávislosti v prípade, že britská premiérka Theresa Mayová bude trvať na tzv. tvrdom brexit a ignorovať škótske požiadavky. Škótsko by si chcelo vyrokovať vlastné podmienky vzťahu s EÚ, najmä zachovanie prístupu na spoločný európsky trh.

