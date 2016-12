Ohodnoť článok

Minister obrany USA Carter pricestoval na neočakávanú návštevu Afganistanu

(TASR) – Americký minister obrany Ash Carter dnes neočakávane pricestoval na návštevu Afganistanu, kde bude mať konzultácie s vojenskými veliteľmi a pred sviatkami bude viesť povzbudzujúce rozhovory s americkými vojakmi.

Carter na svojej poslednej ceste

Je to posledná plánovaná cesta Cartera do Afganistanu, potom odovzdá povinnosti v Pentagóne svojmu navrhovanému nástupcovi, generálovi námornej pechoty vo výslužbe Jamesovi Mattisovi. Carter sa má v priebehu dneška stretnúť s afganským prezidentom Ašrafom Gháním. Spojené štáty majú v Afganistane približne 10.000 vojakov, ktorí poskytujú výcvik a poradenstvo afganským bezpečnostným silám bojujúcim proti povstaniu radikálneho hnutia Taliban. Americké jednotky pre špeciálne operácie navyše pátrajú po militantoch teroristickej siete al-Káida a extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Carterova návšteva sa uskutočňuje v období obáv, že napriek zlepšeniam v pôsobení afganských vládnych bezpečnostných zložiek naberá Taliban na sile a stále využíva susedný Pakistan ako svoje útočisko. Podľa odhadov USA má afganská vláda pod kontrolou územie, kde žijú necelé dve tretiny obyvateľov krajiny. Taliban ovláda približne desať percent populácie a o zvyšok obyvateľstva sa “vedie zápas”. Americkí velitelia chvália afganských vojakov za to, že majú v boji proti horšie vyzbrojenému Talibanu prevahu, ale vládne jednotky po celom Afganistane zažívajú ťažké straty na životoch.

Cieľom Cartera na návšteve krajiny je diskutovať o prebiehajúcich snahách vybudovať zdatné afganské bojové sily, vrátane letectva. Prezident USA Barack Obama plánoval znížiť počty amerických vojakov v Afganistane na približne 1000 do januára, keď bude odchádzať z Bieleho domu, ale od tohto prístupu upustil vzhľadom na úspechy Talibanu.

