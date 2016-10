Islamský štát zakázal v irackom meste chov mačiek. Vraj je to v súlade s ideológiou

Ohodnoť článok

Mósul 6. októbra (TASR) – Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vydala v irackom meste Mósul zákaz chovu mačiek v domoch. Fatvu vydali duchovní IS, ktorí tvrdia, že ich zákaz je v súlade s víziou, ideológiou a presvedčením Dáišu. IS okrem toho apeloval na obyvateľov Mósulu, aby sa fatve podriadili a rešpektovali ju, napísal iracký denník as-Sumaríja.

Rozhodovacie právomoci v IS má ústredný výbor, ktorý počas ovládnutia Mósulu vydal už mnoho zákazov. Členmi tohto výboru sú nielen vojenskí velitelia, ale aj duchovní. Džihádisti, ktorí ovládajú “provinciu Eufrat” v Iraku a Sýrii, predtým napríklad vydali fatvu zakazujúcu zaužívaný chov holubov na plochých strechách domov, a to s vysvetlením, že ide o zneucťujúcu činnosť. Miestni chovatelia holubov dostali týždeň na to, aby sa svojich holubov zbavili, v opačnom prípade im hrozilo verejné bičovanie.

V súvislosti s novou, mačacou fatvou britský denník Daily Mail vyjadruje údiv nad týmto rozhodnutím, keďže IS ešte nedávno na svojich webových stránkach na sociálnych sieťach uverejnil sériu fotografií svojich príslušníkov s mačkami a mačiatkami v rukách. Podľa Daily Mail mali tieto snímky propagandistický účel a boli adresované špecifickej skupine potenciálnych sympatizantov – mladým ľuďom.

Mladí bojovníci IS, zachytení na fotografiách, kŕmia mačiatka mliekom, či pózujú s nimi v náručí. na sociálnych sieťach sa objavili aj zátišia s mačiatkami s granátom či samopalom.

Jeden z bojovníkov, ktorý medzičasom padol v bojoch o mesto Rakka, dostal pred časom vďaka svojej fotke s mačiatkom okolo 10.000 ponúk na sobáš, napísal Daily Mail. Známy britský verbovač pre IS Omar Hossein zasa “zavesil” na sociálne siete fotografiu svojej sivej mačky Lucy ležiacej v pelechu vytvorenom z vesty používanej pri samovražedných atentátoch.

Agentúra RIA Novosti, ktorá o fatve z Mósulu informovala tiež, cituje vyhlásenie člena Rady muftiov Ruska, Renata Abianova, ktorý upozornil, že islam učí o úcte ku všetkým zvieratám a negatívny vzťah k nim sa, naopak, odsudzuje. Dodal, že podľa islamskej tradície aj v dome proroka Mohameda žila mačka a on sa s ňou rád hrával. Princíp úcty k životu sa prejavuje aj pri zabíjaní zvierat, napríklad na sviatok obetovania, keď v súlade s islamskými predpismi musí byť zviera pred porážkou čo najpokojnejšie – preto nie je dovolené vystavovať pred ním nôž alebo iné ostré a bodné predmety.

