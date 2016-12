Ohodnoť článok

Čo je Deň škaredých vianočných svetrov?

Prestávajú vás tešiť vianočné sviatky? Máte pocit, akoby sa vám s pribúdajúcim vekom pred očami vytrácalo kúzlo či tajomnosť Vianoc? Nemajte strach, priatelia. Zachráni vás Deň škaredých vianočných svetrov.

Je to deň bezstarostnej zábavy, kedy môžete byť sami sebou a nie iba svojou upätou firemnou verziou, ktorú ste medzičasom poriadne znenávideli. Najdôležitejšie je, že Deň škaredých vianočných svetrov vracia Vianociam zábavu… takú, aká k nim patrí! Nechajte teda doma svoju školskú uniformu či konzervatívnu kancelársku blúzku a ani len nepomyslite na to, že by ste si dali oblek či kostým. Jediné, čo budete potrebovať, je škaredý sveter s vianočným motívom. Toto je totiž váš deň – Deň škaredých vianočných svetrov!

Kedy je ten magický deň?

Deň škaredých vianočných svetrov sa oslavuje každý rok v tretí decembrový piatok. V roku 2016 pripadne na 16. decembra.

Ako sa môžete pridať?

Pravidlá účasti na Dni škaredých vianočných svetrov sú veľmi jednoduché. Riaďte sa nasledujúcimi tromi pravidlami a môžete sa stať aktívnym účastníkom najúžasnejšieho svetového sviatku.

Kúpte si škaredý vianočný sveter

Pohľadajte v obchodoch alebo na Internete. Určite tam nájdete bohatý výber.

Majte sveter na sebe celý deň

Noste ho celý deň aj večer, odkedy ráno vstanete, až kým nepôjdete spať. Bez prestávky. Bez výhovoriek. Bez výnimiek. Nesmiete si ho dať dolu.

Povedzte o sviatku škaredých svetrov svojim priateľom

Porozprávajte o Dni škaredých vianočných svetrov vo svojom okolí a pomôžte nám tak šíriť jeho tradíciu. Každý rok sa ho zúčastňujú státisíce ľudí a s vašou pomocou sa nám možno niekedy podarí dostať ho aj na oficiálne kalendáre!

