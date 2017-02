Vedci objavili planéty, na ktorých je možný život

Ohodnoť článok

Malú hviezdu Trappist-1, vzdialenú približne 40 svetelných rokov, si takmer nikto nevšímal, dokiaľ vedci neobjavil, že okolo nej obieha sedem planét, z ktorých tri môžu obsahovať kvapalnú vodu a sú podobné našej Zemi. Možnosť života mimo Zem je tak naozaj veľmi pravdepodobná a vzbudila vo svete veľký rozruch.

Je to krok k hľadaní života mimo našu planétu

Brice-Olivier Demory, profesor na univerzite v Berne dnes uviedol, že:“v hľadaní života mimo našu planétu je tento systém zatiaľ našou najlepšou možnosťou.“

Systém Trappist-1 zaznamenali prvýkrát minulý rok, keď vyhlásili, že sa v ňom nachádzajú prinajmenšom tri exoplanéty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti červeného trpaslika, čo je celkom sľubná cesta pri hľadaní života mimo našej slnečnej sústavy.

Pri bližšom pohľade cez teleskopoy na celom svete a NASA Spitzer Space Telescope, si však vedci uvedomili, že to čo najskôr vyzeralo ako tri planéty je v skutočnosti až sedem planét, a navyše podmienky na troch z nich sú pravdepodobne vyhovujúce pre existenciu života.

Podľa astronóma Michael Gillon z univerzity v Liège v Belgicku “je to naozaj prvýkrát, kedy máme sedem planét, ktoré možno porovnávať so Zemou, a ktoré sú v pásme života.” Sedem planét, pomenovaných Trappist-1b, c, d, e, f, g a h obieha oveľa bližšie okolo svojej materskej hviezdy než planéty v našej slnečnej sústave. Ale keďže Trappist-1 je oveľa menšia a chladnejšia hviezda než naše Slnko, tak im poskytuje asi toľko energie ako Slnko poskytuje Venuši, Zemi alebo Marsu. Planéty sa však neotáčajú okolo vlastnej osi a čelia svojej hviezde vždy tou istou stranou.

Podľa počítačových klimatických modelov, planéty Trappist-1B, C a D, sa nachádzajú najbližšie materskej hviezdy, a preto môžu obsahovať buď len malé alebo žiadne množstvo vody, nakoľko je na ich povrch vyššia teplota. Za nimi nasledujú už tri potenciálne obývateľné svety. Posledná siedma planéta je od Trappist 1 najďalej a nepredpokladá sa, že by tam mohli byť vhodné podmienky na život, nakoľko je tam dosť chladno.

Táto správa je obzvlášť vzrušujúca pre astrobiológov, astronómov a planetárnych vedcov. Vďaka novej generácii teleskopov, akými sú napríklad európsky teleskop E-ELT či vesmírny teleskop JWST, budú môcť všetci astronómovia pátrať nielen po vode, ale, čo je ešte viac vzrušujúcejšie, aj po dôkazoch existencie života na týchto planétach.

Netešme sa však predčasne

Harvardský profesor astronómie David Charbonneau uviedol, že by sme mohli nájsť nové známky života už v najbližšej dekáde, a nie v dlhšom horizonte, ako si niektorí vedci predstavujú. „Táto planéta je dôležitým krokom v tomto úsilí.” Charbonneau však varuje, že systém Trappist-1 je veľmi slabá hviezda, a preto sa naše očakávania nemusia naplniť. Navyše, planéty sú príliš blízko svojej hviezdy, takže je naozaj obťažné získať lepšie pozorovania.

Spoluautor štúdie Amaury Triaud z University of Cambridge, tiež upozornil že ak by ste stali na povrchu jednej z týchto planét, tak by ste získali množstvo svetla, ktoré možno porovnať s množstvom svetla, ktoré dostávame tesne po západe slnka. A svetlo, spolu s vodou sú základom pre život. No príbeh sa len začal a my si musíme počkať ako bude pokračovať.

Zdroj: cnet.com